Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронили в Париже 30.09.2019, 18:17

Жак Ширак

Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год.

В Париже прошли похороны бывшего президента Франции Жака Ширака, сообщает РБК со ссылкой на Le Figaro.

Церемония прошла на кладбище Монпарнас, где похоронена дочь Ширака, Лоуренс, скончавшаяся в 2016 году. В похоронах участвовали несколько десятков человек, в основном это родственники и близкие бывшего президента.

На официальную церемонию прощания с Шираком были приглашены около 80 действующих и бывших глав иностранных государств.

Ширак умер 26 сентября в кругу семьи. Он — 22-й президент Франции, в этой должности он проработал с 1995 по 2007 год. Позже Ширак стал пожизненным членом Конституционного совета страны.

Телеканал BFM TV сообщал, что последнее публичное выступление Ширака прошло в 2014 году, состояние его здоровья ухудшилось после инфаркта в 2005 году. Бывшего президента госпитализировали в 2010, 2015 и 2016 годах.

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон объявил 30 сентября днем национального траура по Шираку. «Мы, французы, теряем государственного деятеля, которого мы любили так же сильно, как он любил нас», — заявил он.