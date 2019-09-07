Освобожденным украинским морякам вручили ордена и очередные воинские звания 3 7.09.2019, 18:47

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Фото: president.gov.ua

Награды вручены 24 освобожденным морякам.

Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины в Facebook.

"В аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью, а также наградами. Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики", – говорится в сообщении.

Сейчас моряки, которые несколько месяцев провели в "ужасных условиях российских тюрем", проходят медицинский осмотр, проинформировала пресс-служба.

"По завершении осмотра военные разъедутся по домам на заслуженный отдых", – отметили в ВМС.