Освобожденным украинским морякам вручили ордена и очередные воинские звания

Освобожденным украинским морякам вручили ордена и очередные воинские звания3
- 7.09.2019, 18:47
- 1,980
Награды вручены 24 освобожденным морякам.
Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины в Facebook.
"В аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью, а также наградами. Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики", – говорится в сообщении.
Сейчас моряки, которые несколько месяцев провели в "ужасных условиях российских тюрем", проходят медицинский осмотр, проинформировала пресс-служба.
"По завершении осмотра военные разъедутся по домам на заслуженный отдых", – отметили в ВМС.