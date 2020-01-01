Новый год без контрактов на нефть: Кремль прижал Лукашенко не на шутку 2 1.01.2020, 11:46

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Фото: ria.ru

Диктатор впервые не «разрулил» горящие вопросы даже под елочку.

Под занавес 2019 года Лукашенко поручил обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников, пишет в статье для naviny.by политолог Александр Класковский.

Лукашенко дважды — 30 и 31 декабря — разговаривал по телефону с Владимиром Путиным, но два правителя, судя по всему, снова не сошлись.

Уже после этой беседы Лукашенко провел с руководством нефтехима совещание, на котором и прозвучала тема альтернативных поставок. Кроме того, он побеседовал по телефону с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и министром энергетики этой страны Александром Новаком.

То есть похоже на то, что Путин адресовал белорусского диктатора к чинам пониже (созваниваться с министром другого государства — по идее, вообще не царское дело).

Хотя одним шевелением брови хозяин Кремля мог бы избавить коллегу от этой унизительной суеты. Но, похоже, решено преподать урок.

Каким будет ценник?

Короче, предпраздничный денек у белорусского правителя выдался еще тот. И после Нового года облегчения не предвидится, больные проблемы останутся висеть в воздухе. Россия сейчас будет декаду гулять. Следующие переговоры между правителями по нефти и газу при необходимости могут состояться, по данным пресс-службы Лукашенко, лишь «после рождественских праздников в середине января».

Как видим, заверения белорусского диктатора после переговоров в Санкт-Петербурге 20 декабря, что по нефти и газу стороны якобы «концептуально договорились» — оказались лишь попыткой сделать хорошую мину при плохой игре.

Кремль уперся всерьез. В интервью Венедиктову Лукашенко проговорился, что Москва хочет продавать газ по 152 доллара за тысячу кубометров. В 2019-м Беларусь получала его по 127 долларов, настаивала же (мол, в союзных договоренностях прописаны равные условия хозяйствования) на цене Смоленской области — около 70. Как видим, российское руководство не только не идет навстречу, но и задирает ценник.

С нефтью вообще все во мраке. Очевидно только то, что Москва не собирается давать компенсацию за свой налоговый маневр, пока не будет единого налогового кодекса (а это долгая песня, и не факт, что она в принципе будет допета до конца). Видимо, не клеится и с некой «особой формулой ценообразования» на нефть для наших НПЗ, о которой после декабрьских переговоров в Сочи с надеждой упоминал посол Беларуси в России Владимир Семашко.

«Тогда станьте как Смоленск»

Интересно, что посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев 17 декабря заявил: определение цены на газ для Минска на 2020 год не связано с подготовкой дорожных карт интеграции. Формально, вероятно, так. Но велико подозрение, что Москва, подвешивая горящие контракты, наказывает упрямого союзника именно за неуступчивость на переговорах об «углублении интеграции».

Путин на пресс-конференции 19 декабря как раз в контексте рассуждений о цене газа напомнил Минску, что союзный договор 1999 года на 90% не выполнен, в том числе и по части единой валюты, создания наднациональных органов.

А 23 декабря уже Медведев огорошил сенсационными откровениями: мол, остается несогласованной последняя, 31-я дорожная карта дальнейшей интеграции, которая предусматривает создание наднациональных органов, единую валюту и единый эмиссионный центр.

И еще на эту же тему. «Они хотят газ по цене Смоленска. Тогда станьте как Смоленск, но не одной маленькой областью, а шесть областей, это может быть федеральный округ — Западный федеральный округ», — заявил на днях в интервью телеканалу «Россия 24» лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский.

Вполне возможно, что этот эксцентричный политик просто артикулировал открытым текстом то, чего не могут сказать публично Путин или Медведев. Непублично же они вполне могли ставить вопрос перед Лукашенко именно так — без обиняков и дипломатии. Не отсюда ли его рефрен при внушениях подчиненным: дескать, будете плохо работать — потеряем страну.

Между тем правитель наверняка уже осознал, что в отношениях с Москвой возврата к прежнему состоянию не будет. Мешок пряников дадут только за тихую капитуляцию, согласие на ползучую аннексию.

Так что хороших вариантов у белорусского руководства не осталось.