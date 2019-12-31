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Лукашенко поручил в ближайшие часы подписать контракты с РФ по нефти, а также начать альтернативные поставки

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  • 31.12.2019, 16:01
  • 6,303
Лукашенко поручил в ближайшие часы подписать контракты с РФ по нефти, а также начать альтернативные поставки

Правители Беларуси и РФ не смогли договориться по энергоресурсам.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского диктатора.

Диктатор отметил, что пригласил участников совещания, чтобы конкретно обсудить соответствующие вопросы в развитие состоявшихся 30 и 31 декабря телефонных разговоров с Владимиром Путиным.

По итогам совещания председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что в развитие телефонных разговоров Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Также правителем дано поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".


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