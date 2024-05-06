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«Очень хочется его найти»

  • 6.05.2024, 11:28
«Очень хочется его найти»

Водитель микроавтобуса видел встречную машину, но все равно пошел на опасный обгон.

Вчера днем, примерно в 17 часов, белоруска ехала по трассе Р53 (Слобода — Новосады) со стороны Борисова в направлении Минска. На участке вблизи Смолевичей навстречу выехал микроавтобус, водитель которого пошел на рискованный обгон.

— Чуть не попали в лобовую аварию, потому что на нашу полосу выскочил бус. Он пошел на обгон на участке дороги с ремонтом. Очень хочется теперь его найти, поэтому в ГАИ тоже видео отправлю, — рассказала «Онлайнеру» читательница.

Можно предположить, что водитель микроавтобуса видел встречный автомобиль, но все равно решился обгонять. Автору видео пришлось резко принимать вправо, чтобы избежать столкновения.

— Не видеть нас он не мог: у нас черная машина с горящими ходовыми огнями, ехал он не против солнца. К тому же это не самый спокойный участок: идет ремонт дороги, идти на обгон опасно, непонятно, о чем он думал. Если бы наш водитель не среагировал, могли быть очень страшные последствия, — считает автор видео.

Юрий Краснов, преподаватель, инструктор по вождению о трассе Р53:

— На этом участке, где ведется реконструкция, все равно пытаются обгонять. Дорога широкая, как бы двухполосная, но разметки особо нет. И она провоцирует, чтобы кто-нибудь кого-нибудь обогнал. Хотя покрытие местами похуже: едешь и ямы высматриваешь. Зачем создавать и себе, и другим опасную ситуацию? Чтобы обогнать одну машину и оказаться на пять метров впереди?

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