Сколько треугольников спрятано на картинке? 6.05.2024, 11:33

Верно ответят только два из 10 человек.

Может показаться, что задачка элементарная, но только 20% людей могут найти верный ответ с первого раза. Задача: сосчитайте все треугольники, которые можно найти на картинке.

Как пишет «Вокруг света», хорошо, если вы сможете уложиться в 30 секунд, значит, ваш мозг работает отлично. Продолжайте считать все треугольники, пока не будете уверены в ответе. Это отличная тренировка для мозга.

Сколько треугольников на картинке?