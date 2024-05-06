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Сколько треугольников спрятано на картинке?

  • 6.05.2024, 11:33
Сколько треугольников спрятано на картинке?

Верно ответят только два из 10 человек.

Может показаться, что задачка элементарная, но только 20% людей могут найти верный ответ с первого раза. Задача: сосчитайте все треугольники, которые можно найти на картинке.

Как пишет «Вокруг света», хорошо, если вы сможете уложиться в 30 секунд, значит, ваш мозг работает отлично. Продолжайте считать все треугольники, пока не будете уверены в ответе. Это отличная тренировка для мозга.

Сколько треугольников на картинке?

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