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Потемкинские электрички

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  • 11.01.2020, 12:35
  • 3,556
Потемкинские электрички
Иллюстрационное фото

Главное - чтобы «красиво», чтобы по богатому.

О ситуации со «штадлеровскими» электричками телеграмм-каналу «Баста» рассказал читатель из Столбцов:

- Часто езжу в соседний город на работу. Обычно на старой допотопной электричке. Недавно изменилось расписание, пересел на «штадлер». Цена билета вдвое выше, думал, что и уровень комфорта соответствующий.

Сказать, что я разочарован, это не сказать ничего, просто потому, что сравнить есть с чем. Штадлеровские электрички пытаются представить белорусам как нечто ультрасовременое. Их запуск представили когда-то как технолрогический прорыв в сфере транспорта. На самом деле – очередная показуха, тешащая самолюбие пары чиновников.

Кто ездил на скоростных электричках в странах ЕС или Китае, тот поймет. Кто не ездил - расскажу в двух словах: Там в салоне тихо, поезд едет плавно, сиденья удобные, почти ортопедические, иногда их можно даже разложить. Работать за ноутбуком или читать газету удобно, от поездки не устаешь.

У нас же – все, как всегда. Купили пару-тройку новеньких электричек и… пустили их по старым добитым путям. Результат – все тот же шум, тряска, дискомфорт, вай-фай не работает. IT страна, че. Зато со стороны – красиво.

И такое – повсюду.

Вместо ремонта дома – покраска одного фасада, который чиновники увидят. Улицы в колдобинах по всему городу, но асфальт укладывают почему-то по дороге от дома главного вертикальщика района до исполкома. Открыть киоск или небольшой магазин нельзя, но супермаркет придворного олигарха в центре - пожалуйста. Реформы экономики? Зачем? Лучше кредит очередной выпросим и ледовый дворец бахнем.

Главное, чтобы красиво, чтобы по богатому.


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