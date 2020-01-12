Сенсация: в Гродно нашли фронтовые рисунки Василя Быкова 3 12.01.2020, 13:04

2,433

Это кажется невероятным.

Фронтовые рисунки Василя Быкова, на которых обнаружены однополчане и события 1943-1945 годов, хранились в личном архиве Ивана Глухова, гродненского журналиста и ветерана войны.

Об этом сообщает издание hrodna.life.

«Это кажется невероятным, но в Гродно найден фронтовые рисунки Василия Быкова, точнее - оригинальные копии рисунков 1943-1945 гг»., - написал на своей странице в Фейсбуке исследователь Сергей Шапран.

Ранее считалось, что оригиналы фронтовых рисунков писателя сгорели в 1945 году вместе с вещмешком. Найденные в Гродно рисунки - это оригинальные копии четырех опубликованных в 1970 году фронтовых рисунков. В Гродно нашли копии трех набросков, местонахождение оригинала четвертого неизвестно.

Наброски, сделанные, предположительно, рукой Быкова, обнаружил в домашнем архиве Ивана Глухова протоиерей Андрей Яворец из Гродненской Владимирской церкви. С сыном Глухова Валентином отца Андрея познакомили прихожане. Отец Андрей показал рисунки Сергею Шапрану, исследователю литературы и биографу Василя Быкова, еще в 2019 году.

«О том, что такие изображения некогда были, я знал давно, так как они есть в моем двухтомнике о Быкове, но я не надеялся отыскать оригиналы», - говорит Сергей Шапран.

Иван Глухов был членом Союза журналистов, земляком Быкова.