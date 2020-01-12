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Брестчане высказались о росте цен на коммунальные услуги

  • 12.01.2020, 16:35
Брестчане высказались о росте цен на коммунальные услуги

В этом году вырастут цены в первую очередь на газ, воду и электроснабжение.

Опрошенные на центральных улицах брестчане рассказали «Радыё Рацыя» о своем отношении к росту цен на коммунальные услуги:

- Слышала об этом, это экономическая проблема. Думаю, сейчас с Россией экономические проблемы, а в связи с этим и будет происходить рост. Конечно, обывателям это малоприятно. Если зарплата 300 рублей, то платить 100 рублей для нас достаточно сложно.

- Говорят, что будет повышение «по просьбам трудящихся». Народ просил «стоя слезы вытирая», что поделаешь, придется платить. Не уйдешь же землянки рыть.

В этом году вырастут цены в первую очередь на газ, воду и электроснабжение. Также следует ожидать изменений в ценах на проведение капитального ремонта и санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома.


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