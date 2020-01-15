15 хобби, которые помогут разбогатеть 9 15.01.2020, 16:28

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Увлечения тоже могут приносить немалый доход.

Прежде чем брать подработку в ущерб хобби, подумайте. Возможно, именно любимое занятие подарит вам не только радость, но и деньги, пишет lifehacker.ru.

Мотивирующие посты в соцсетях частенько предлагают превратить хобби в работу. Это не всегда хорошая идея: если вы сделаете развлечение трудом, то как будете расслабляться потом?

И все же списывать хобби со счетов, когда речь идет о заработке, не стоит. Рано или поздно конечного продукта вашего увлечения станет слишком много. Почему бы не поделиться им с теми, кто готов оплатить ваши труды? Тем более что в хозяйстве каждый рубль пригодится.

Заработать можно практически на любом увлечении.

1. Рукоделие

Наиболее очевидный способ заработка, когда речь идет о хобби. Список увлечений в этой сфере обширен:

вязание (крючком и спицами);

вышивание;

создание игрушек;

скрапбукинг;

шитье;

моделирование цветов из ревелюра;

выжигание;

мыловарение;

создание домашней косметики и духов.

Список бесконечный, и найти своего покупателя не так сложно. Правда, если хотите зарабатывать не изредка, а постоянно, придется добавить в перечень увлечений PR и SMM. Нужно будет найти и освоить площадки сбыта, общаться с потенциальными покупателями.

2. Компьютерные игры

Можно, конечно, замахнуться на киберспорт, выиграть крупный турнир и получить сотни тысяч долларов в качестве приза. Но путь этот долог, тернист и не оставляет времени на основную работу, на которую нужно ходить, если хотите дожить до чемпионства.

Есть путь проще — растить персонажей. Среди новичков встречаются люди, которые не хотят играть слабыми героями. Некоторые из них готовы платить за персонажей высокого уровня. Чтобы поучаствовать в сделке, вам нужно просто иметь подходящий товар. Если вы много времени проводите в игре и получаете удовольствие от прокачки героев, это отличная возможность заработать.

Способ не подойдет тем, кто прикипает к персонажу всей душой или идентифицирует себя с ним.

Обаятельным людям стоит вспомнить о старом добром стриминге — трансляции игрового процесса, за которую платят. Но здесь просто играть недостаточно. Сейчас зрители видели почти все — вам придется потрудиться, чтобы привлечь аудиторию. Дополнительным бонусом будет знание английского языка, так вас сможет понять большее количество людей.

3. Настольные игры

Вы можете организовывать турниры или посиделки единомышленников, проводить корпоративы для тех, кто на столах хочет играть, а не танцевать. Этим вы убиваете сразу нескольких зайцев:

популяризируете настольные игры;

играете сами, причем часто в новых компаниях;

зарабатываете деньги.

Для массовых мероприятий потребуется площадка. Стоит поискать места, которые предоставят ее дешево или бесплатно, так как они заинтересованы в привлечении посетителей. Обратите внимание на антикафе, библиотеки и магазины настольных игр.

4. Рисование

Можно рисовать картины, продавать рисунки на фотостоках, делать афиши, иллюстрации, создавать карикатуры, стикеры для мессенджеров.

Многое зависит от того, что именно вы рисуете и какими техниками владеете. Немаловажно, хотите ли вы творить по вдохновению или готовы следовать техзаданию. В первом случае вас выручит неповторимый стиль работ, яркая индивидуальность и предпринимательская жилка, так как придется искать аудиторию, которая оценит то, что вы делаете. Во втором случае потребуются заказчики с проектами, которые вам предстоит реализовывать.

5. Разведение растений

Существуют огромные сообщества людей, которые покупают друг у друга саженцы комнатных и садовых растений, ждут доставку из другого конца страны, холят и лелеют своих зеленых питомцев. Если вы агроном-социофоб, самое время выложить в интернет фотографии своей клубники размером с кулак и круглый год цветущего декабриста с подписью «продам».

6. Видеомонтаж

Если вы любите монтировать ролики, но у вас нет амбициозных планов по созданию авторского контента, можно предложить свои услуги кому-то еще. В них заинтересованы многие, начиная от видеоблогеров и заканчивая крупными компаниями, которым срочно к утру нужно мотивирующее видео для корпоратива.

7. SMM

Полноценный SMM — это непростая работа, нередко скучная и монотонная, с аналитикой и цифрами. Когда генерация контента — хобби, вы можете делать самое интересное, хоть и за небольшие деньги. Например, если у вас талант создавать мемы, разыскивать смешные картинки и видео с самыми уморительными котами интернета, многие ресурсы готовы будут платить за это.

8. Ведение блога

Не самый простой способ заработать — свой блог, паблик или страница в Instagram. Пятнадцать лет назад аккаунт в ЖЖ считался раскрученным, если у него была тысяча подписчиков. Сейчас от блогера ждут гораздо большей аудитории.

И все же заработать на своей страничке можно, особенно если вы готовы транслировать читателям уникальную информацию. Деньги будут приходить к вам или донатами, или от рекламодателей, которые захотят продемонстрировать товар вашим подписчикам. Еще один путь — плата от площадки, где вы размещаете контент, что по сути является тем же доходом от рекламы, только опосредованным.

9. Фитнес

Когда о кубики на вашем животе можно тереть морковь, а бицепс крепче, чем адамантий, тяжело удержаться от того, чтобы поучать других, как им есть и заниматься. Если направить стремление в нужное русло, то можно получать за это не укоризненные взгляды от знакомых, покупающих бургеры, а деньги. Однако нужно пройти обучение.

Сейчас в интернете много онлайн-тренеров, работающих без всяких сертификатов, но лучше так не делать. Иначе рискуете навредить и заработать не только деньги, но и пятно на карме.

10. Кулинария

Услуги домашних кондитеров пользуются популярностью. О коммерческом успехе тортов на заказ говорит хотя бы тот факт, что этой сферой заинтересовалась По итогам рейда предоставлены декларации о доходах налоговая служба.

Тортов, капкейков, пирогов, конфет предлагается достаточно, но это не значит, что вам на этом рынке не найдется места. Люди хотят есть, поэтому кулинарные услуги будут пользоваться спросом.

11. Передержка животных

Вы любите животных, легко находите с ними общий язык, у вас большая квартира и работа со свободным графиком. Почему бы не стать няней для чужой собаки, кошки или хомяка, когда их хозяева уезжают в отпуск. Взамен вы получите деньги и уйму новых эмоций, которые подарит вам пушистое существо.

12. Ремонт техники

Возможно, вам с детства нравилось разбирать и собирать часы, приемники, кухонный комбайн и вы достигли той степени мастерства, когда после всех манипуляций не остается лишних деталей. Если дома все исправно работает, но отвертка и паяльник не дают покоя, чините чужие вещи — за вознаграждение, конечно.

13. Фотография

Путей заработка в этом сегменте несколько, и они хорошо известны:

проводить фотосессии;

фотографировать праздники;

продавать снимки через стоки;

делать фото для газет и журналов;

предлагать сопутствующие товары (фотокниги, фото на холстах и так далее), искать подрядчиков, оставлять себе комиссию.

Пробиться на рынке, где фотографом себя считает каждый, у кого есть камера, непросто. И первый шаг к успеху — снимать не фотоаппаратом, а головой. Чем выше ваше мастерство, свежее идеи, оригинальнее подход, тем больше шансов на успех.

14. Шопинг-сопровождение

Если вы любите ходить по магазинам, виртуозно запоминаете весь ассортимент и умеете находить бриллианты в корзинах «Все по 50» в секонд-хендах, ваши услуги требуются многим. Кто-то хочет желтую рубашку с рукавом 7/8, но ни в коем случае не 3/4, кому-то нужен самый дешевый ламинат под дуб, растущий на Среднем Урале, и сами они с поиском не справятся. Вы можете исполнять желания и зарабатывать на этом.

15. Фокусы

Ваша детская мечта сбылась: вы знаете, как кролик появляется в шляпе, а три шарика превращаются в один. Но фокусник, как и любой артист, нуждается в зрителях. Которые, кстати, часто готовы платить, если вы покажете свое искусство на их празднике.