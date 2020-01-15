Максим Винярский: Когда мы будем готовы, защищать Лукашенко будет некому 2 15.01.2020, 16:50

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Уже сейчас это видно по поведению силовиков.

Видеоблогер Николай Масловский встретился с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максимом Винярским. Темой разговора стала информация о продлении срока ареста общественного активиста из Орши Дмитрия Козлова, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Максим Винярский напомнил о том, как проходила встреча видеоблогера после первых 15 суток:

- Про второй арест мы узнали, когда пришли его встречать 9 января. Очень странно себя вела милиция в Орше, которая закрыла РОВД, которая выключила свет в ИВС. Нам через забор, чуть ли не снизу нужно было смотреть, что там кто-то есть. Они не хотели все это время держать связь, хотя мы знаем, что в ИВС не может не быть милиционеров, пока там кто-то отбывает наказание. Тоже самое в РОВД. Отдел закрылся, пытались нам говорить через двери, что они не работают, что у них закончилось рабочее время.

Дмитрий Козлов не вышел, нам пришлось официально обратиться по телефону дежурной части, и после этого нам открыли, впустили меня одного в РОВД. Мне пришлось написать официальное заявление и только после этого неофициально мне сказали, что ему дали еще один арест и он находится у них.

- А, что вообще происходит в Орше? Что это вообще за регион экономически? Как ты его охарактеризуешь? Почему так произошло, что оршанцы активно поддерживали Дмитрия Козлова на «выборах»?

- Знаете, это просто очень ужасно. Мы все знаем, как чиновники во главе с Лукашенко грабят нашу страну, но то, что происходит в Орше – это просто ужас. Люди, с которыми там говоришь – у них нет работы или они вынуждены работать очень жестких условиях, или ехать в Россию. Люди уезжают, оставляя свои семья, покидая свои дома, потому, что заработать что-то в Орше и рядом невозможно. Это в Орше, извините, это крупный железнодорожный узел, перевалочный центр страны и там невозможно заработать денег! Это было видно и во время «парламентской кампании», и сейчас. Мы там фактически день были, пока ждали, что «Серого Кота» будут выпускать. Мы разговаривали там с людьми и понимали, что все злые, власть эта людям не нравится, все понимают, что эта рыба сгнила с головы и что ничего уже не сделаешь. Эта рыба скоро сгниет целиком. Людей это очень напрягает, многие очень агрессивны, потому, что их не слышит власть – ни центральная, ни местная. Люди, от того, что их не слышат, готовы кидаться на все, что угодно.

- Холодильник готов вести людей на улицу?

- Желудок уже начинает управлять разумом и побеждать разум. Когда ты начинаешь разговаривать с человеком, а он видит, что ты приехал из Минска и начинаешь говорить с ним про какую-то политику, этот человек начинает злиться, даже не разобравшись откуда ты приехал и, что ты представляешь. Когда он понимает, что ты тоже против, что ты не от власти приехал – у него сразу меняется отношение. Видно, в какую депрессию и ужас загнали регион. А это ведь город, где должно быть много работы. Но даже в сравнении с сегодняшним Минском – это просто ужас.

- У Дмитрия Козлова нет родственников. Я даже начальнику РОВД писал, что знаю, что у этого человека нет родственников, но, извините, если у него нет родственников, то вот есть я – гражданин Республики Беларусь, и я им интересуюсь. И, кстати, выложите, пожалуйста адрес оршанского ИВС. Пишите письма, пишите телеграммы.

- Я, как человек, который тоже отбывал административный арест, скажу – пишите, даже если не отдадут. Когда милиционеры видят, что к человеку приходят письма, они бояться этому человеку что-то плохое сделать. Если вы не пишите ничего личного, то просто сделайте фото этого письма и выложите его в «Фейсбук», потому, что, если даже после ареста человеку это письмо не отдадут, он выйдет и поймет, что у вас хватило и желания его поддержать и времени про него вспомнить, и времени выложить. Такая поддержка дорогого стоит, я это знаю по себе.

- Максим, смотри, 23.34. часть 1. Вот есть же Конституция, свобода самовыражения, свобода сбора информации, и это все не работает. Политические активисты, политические деятели, люди, которым просто не безразлична судьба и жизнь их страны, которые думают не только о своем холодильнике и кармане, которые думают о будущем своих и чужих детей. Люди, которые думают о будущем, вышли или выйдут на пенсию, люди, которые думают об экономике Республики Беларусь, они подвергаются таким вот периодическим и постоянным каким-то административным штрафам, арестам. Что заставляет людей идти и доказывать свою позицию, зная, что получат 400 и больше долларов штрафа, что можно получить 15 суток? В чем заключается сила духа, сила сердца активистов, которые сейчас отстаивают независимость республики Беларусь и до этого боролись в Куропатах? Что заставляет идти и наступать на «грабли» нашего правосудия, наших кривых законов?

- У нас все же есть Конституция, у нас есть международный пакт о гражданских и политических правах, который, ратифицировала наша страна и эти документы дают нам права. Другой вопрос, если этими правами пользуются три, пять, тридцать человек – этих тридцать человек можно выцепить, сажать, штрафовать. Я скажу вам честно, если на митинг выходит три тысячи, пять тысяч, десять тысяч, пятьдесят тысяч и больше – всех зацепить невозможно.

Я знаю, что происходит с Северинцем, Тихановским, Козловым и все же это очень-очень точечно, потому, что в отношении большинства участников протестов нет никаких репрессий. Власть знает, что она не сможет прожевать этот кусок – он очень большой для нее. Если бы люди выходили и поддерживали еще в большей ступени – не могли бы делать и этого. Я же говорю, что Орша стоит на ушах, из-за того, что сидит один «Серый кот», и уже они закрывают РОВД и прячутся, когда к ним приезжает 15 человек. О чем говорить?! Эти 15 человек не выносили бы никаких дверей, ничего бы не делали. Но, они их боятся.

Единственный способ на, что-то повлиять – эти выходить протестовать и высказывать свои мысли. Люди выходят, потому, что они не могут этого не делать. Я понимаю, что каждому кажется, что 15 суток – это очень большая потеря, когда ты их тратишь, но, например, вчера, сегодня, в Иране студенты выходят на улицы с требованием отставки диктатора. Они протестуют против сбитого самолета. Иран уже признал, что он его сбил, а люди идут на полицейские пули, под дубинки, потому, что им нужны свои права, они не могут без этого жить. И когда мы будем готовы - его защищать не будут. Его уже никто не хочет защищать. Уже милиционеры, которые говорят про это честно и открыто, они говорят, что это просто невозможно. За него может будет какая-нибудь ВЧ 3214, и то – будут ли они за него биться. У них и так уже перебежчики интервью раздают, потому диктатуру нужно валить, и тогда этих проблем не будет.