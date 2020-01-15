Лучший вратарь Беларуси подписал трехлетний контракт с «Шахтером» 1 15.01.2020, 20:17

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Александр Гутор

Предыдущие два сезона голкипер провел в брестском «Динамо».

Состав солигорского "Шахтера" пополнил Александр Гутор. Голкипер подписал с клубом трехлетний контракт, передает пресс-служба горняков.

Гутор решил остаться в Беларуси и сделал выбор в пользу "Шахтера", хотя имел предложение от самарских "Крыльев Советов".

Гутор является воспитанником минского "Динамо". Профессиональную карьеру начал в БАТЭ, за который дебютировал в чемпионате 2008 года. С 2013 по 2016 выступал за минское "Динамо". Затем в карьере вратаря был российский этап — "Оренбург" и "Тосно". В 2017 году Александр играл за "Черноморец" из Одессы.

Предыдущие два сезона голкипер провел в брестском "Динамо". Является игроком национальной сборной Беларуси.