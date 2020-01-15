закрыть
15 января 2020, среда, 21:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Лучший вратарь Беларуси подписал трехлетний контракт с «Шахтером»

1
  • 15.01.2020, 20:17
  • 1,035
Лучший вратарь Беларуси подписал трехлетний контракт с «Шахтером»
Александр Гутор

Предыдущие два сезона голкипер провел в брестском «Динамо».

Состав солигорского "Шахтера" пополнил Александр Гутор. Голкипер подписал с клубом трехлетний контракт, передает пресс-служба горняков.

Гутор решил остаться в Беларуси и сделал выбор в пользу "Шахтера", хотя имел предложение от самарских "Крыльев Советов".

Гутор является воспитанником минского "Динамо". Профессиональную карьеру начал в БАТЭ, за который дебютировал в чемпионате 2008 года. С 2013 по 2016 выступал за минское "Динамо". Затем в карьере вратаря был российский этап — "Оренбург" и "Тосно". В 2017 году Александр играл за "Черноморец" из Одессы.

Предыдущие два сезона голкипер провел в брестском "Динамо". Является игроком национальной сборной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц