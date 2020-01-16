Ученые выяснили, на сколько лет богатство продлевает жизнь 7 16.01.2020, 14:02

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Цифры получились впечатляющие.

Ученые из США и Великобритании доказали, что богатство увеличивает продолжительность жизни на 9 лет. Речь идет о продлении периода, свободного от боли и инвалидности, пишет lenta.ua.

В 10-летнем исследовании с участием 10,7 тыс. добровольцев старше 50 лет ученые рассмотрели все экономические и социальные факторы, лежащие в основе причин, по которым пожилые люди сталкиваются с проблемами со здоровьем.

«Мы обнаружили, что социально-экономическое неравенство в ожидаемой продолжительности жизни без инвалидности было одинаковым для всех возрастов в Англии и США, но самым большим преимуществом в обеих странах и во всех группах стало богатство», - рассказала доктор Паола Занинотто.

В 50 лет богатых мужчин ждал еще 31 год здоровой жизни. В группе бедняков показатель составлял всего 22-23 года. Обеспеченные женщины могут прожить без болезней 33 года, в то время как дамы с низким достатком – 24 года.