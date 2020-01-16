Губы дрожали, руки дергались: эмоции Медведева на увольнение 29 16.01.2020, 15:27

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Многие министры признались, что отставка правительства РФ для них была полной неожиданностью.

Правительство России было отправлено в отставку в полном составе. Реакция его главы Дмитрия Медведева но решение Владимира Путина была тяжелой, сообщает gazetaby.com.

Российский президент предупредил своего многолетнего соратника об увольнении только в последний момент. Многие министры признались СМИ, что отставка правительства для них была полной неожиданностью.

– Типичная спецоперация Путина. Главное, чтобы никто ничего не узнал. И потом все такие: «Ого, блин!» Так и вышло, – прокомментировал ситуацию главный редактор RTVI Алексей Пивоваров.

По его мнению, Путин уволил правительство, чтобы добавить себе популярности – россияне уже несколько лет были очень критично настроены к Медведеву после проведения пенсионной реформы.

СМИ обратили внимание на мимику Медведева во время послания Путина Федеральному собранию. Когда российский президент заговорил об изменениях в Конституцию и новом механизме утверждения премьера Госдумой, у чиновника дрожали губы.

Позже во время совместного заявления Медведева и Путина о переходе первого на должность заместителя главы Совета безопасности бывший премьер с трудом совладал с руками.

– После фразы Путина про 8 лет на посту главы правительства, Медведев произнес: «Так и есть». И вот здесь он чуть не заплакал, поджал губы и снова погрузился в транс внутренних переживаний. Он очень расстроен, — прокомментировал Московскому комсомольцу мимику чиновника профайлер Илья Анищенко.