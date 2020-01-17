Глава фракции «Слуга народа» назвал версии появления прослушки Гончарука 2 17.01.2020, 15:59

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Есть две версии появления скандальной записи с премьером Украины.

Глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал возможные версии появления скандальной аудиозаписи с совещания правительства, пишет «Новое время».

По его словам, на сегодняшний день их две.

«Я думаю, это точно будет какое-то расследование… Существует две версии — либо это прослушка, которая стоит в чьих-то интересах, либо это один из собеседников записал на собственный телефон… Сколько собеседников было — все могли записать теоретически», — заявил нардеп в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады Украины.

Ранее сообщалось, что премьер Алексей Гончарук подал в отставку.

Напомним, что 15 января на YouTube-канале Как обмануть президента была опубликована аудиозапись с якобы разговором Гончарука с заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

На ней человек с голосом, похожим на Гончарука, говорит о том, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов.

По данным СМИ, после публикации этой аудиозаписи на заседании фракции «Слуга народа» произошла ссора. Депутаты возмутились из-за высказываний о президенте, а некоторые предложили выразить недоверие главе правительства.