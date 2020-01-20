Экс-министр труда: Пенсионный возраст повышают с определенной целью 24 20.01.2020, 8:15

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Размер «социального государства» в Беларуси ограничивается Дроздами.

В связи с очередным повышением с 1 января пенсионного возраста и минимального страхового стажа все больше белорусов попадают в «пенсионную ловушку».

Чтобы получать трудовую пенсию, в этом году необходимо иметь уже минимум 17,5 лет страхового стажа.

Только по официальным данным, на 1 января 2020 года в Беларуси было 3586 человек, которые получают социальную пенсию из-за нехватки страхового стажа. Сейчас это 115,92 рубля (половина бюджета прожиточного минимума) в месяц.

Можно ли прожить на такие деньги и что ждет белорусских пенсионеров в ближайшем будущем? На вопросы Charter97.org отвечает экс-министр труда Александр Соснов.

- С 1 января белорусские власти повысили пенсионный возраст и минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии. Как вы прокомментируете эту инициативу?

- Это — прямое нарушение Конституции. Ведь согласно Основному закону, принимаемые законы не должны иметь обратного действия и ухудшать положение граждан. А указ о повышении пенсионного возраста и создаваемая им «пенсионная ловушка» и «ловушка страхового стажа» как раз и имеют такой эффект.

Раньше я считал, что это все — от безграмотности, что власти поступили, не соображая, что делают. А сейчас мне все больше и больше приходит в голову мысль, что они делают это сознательно, потому что ищут возможность сэкономить и не боятся выступлений каких-то там 3,5 тысяч человек.

Это ведь не 350 тысяч человек. Вот если бы выйти на улицы было готово 350 тысяч человек — они бы подумали, а так они это делают сознательно. Конечно, это со стороны властей цинично и непорядочно. Но мы сами должны не давать им повода так поступать и верить в своей непоколебимое место в этой жизни.

- В связи с повышением минимального страхового стажа все больше белорусов попадает в «пенсионную ловушку». При этом те, кто выходит на пенсию после армии или милиции, в довольно молодом возрасте получают солидные выплаты. Насколько это справедливо?

- У государства слишком мало средств, в Фонде социальной защиты — огромная дыра. Кого власти в первую очередь будут поддерживать? Правильно: тех кто обеспечивает им сохранность тех мест «у корыта». Поэтому тут вопроса даже не должно возникать — кого кормить в первую очередь. Конечно же, силовиков.

Можно прикрывать свою «пенсионную реформу» разными лозунгами и обещаниями, чтобы население не взбунтовалось. Можно в начале правления говорить о «справедливости», о каком-то «социальном государстве». А потом сделать то, что хотелось. А хотелось одного: набить карман себе и приближенным, что Лукашенко сделал и весьма успешно, поэтому размер этого так называемого социального государства ограничивается Дроздами.

- Социальная пенсия у тех, кто попал в «пенсионную ловушку» — около 50 долларов. Можно ли прожить на такие деньги?

- Вопрос риторический. Все, кто даже просто бывал в Беларуси, знают, что за эти деньги точно прожить невозможно, это насмешка.

- Что бы вы сказали чиновникам, обрекающих пожилых людей на такие условия жизни?

- Я даже и не знаю, что им сказать. У них совсем другие цели и задачи. У них задача — усидеть у кормушки, набить карман себе, своим родным, близким на многие десятилетия вперед.

И мне нечего сказать таким людям. Мягко говоря, непорядочным. И эта непорядочность, по-моему, была видна изначально — с 1994 года.

- Согласно официальной статистике, белорусский мужчина на пенсии живет в среднем 16 лет…

- Ориентироваться на средние цифры – это ни о чем не говорит, это как «средняя температура по больнице». Есть и народная статистика: на кладбищах большинство мужских могил — предпенсионного и раннепенсионного возраста

При такой системе начисления пенсий, которая есть у нас, при солидарной системе, когда новое поколение кормит уходящее – возможно всякое, в том числе и то, что человек не сможет (или почти не сможет) воспользоваться заслуженным отдыхом и денежными отчислениями, сделанными в течение всей трудовой жизни в государственный фонд.

- Повышение пенсионного возраста в этом году — не последнее. Как повлияют на жизнь белорусских пенсионеров очередные повышения?

- Крайне негативно повлияет. Люди будут позже выходить на пенсию. С работой у пожилых людей достаточно сложная ситуация. Если рабочее место и есть, их по своей специальности н все равно не пристроишь. Поэтому я не вижу никаких перспектив ни у этого режима, ни у созданной им «экономической системы».

И в этой связи повышение пенсионного возраста — всего лишь временная мера, своего рода паллиатив, который лишь позволит на некоторое время отсрочить или уменьшить проблемы.

Но надолго ли? Все вернется на круги своя — и будет еще хуже. Ведь главное заключается в том, что не работает экономика. Представления у наших властей о ней — примитивные: мол, в ручном управлении экономика якобы будет работать. Но не выходит ведь ничего!

А думающим людям это было видно изначально. Еще почти 30 лет назад говорилось, что сидеть на нефтегазовой игле России долго не удастся. Но власти сидели достаточно долго, надо отдать «должное». Грабили они Россию хорошо. Но кончилось золотое время — и уже не вернется.

Ничего не сделал Лукашенко за это время, кроме как настроить дворцов да золотых унитазов в самолетах. И он вот расхлебывает теперь…

- Оправдывая повышение пенсионного возраста в марте 2016 года, Лукашенко сказал, что «в 60 лет мужик – это лошадь, на которой можно еще пахать». Что бы вы ему ответили спустя почти 4 года?

- Сказать можно все. Он и раньше говорил всякие глупости, например, такие: «смотрите, за столько лет я страну в долговую яму не загнал». Это он сказал наверное лет 15 назад. Зато сейчас посмотрите — какая долговая яма в стране! Так что говорит невесть что, языком ляпать – много ума не надо.