Почему в Швеции побеждают коррупцию, а в Беларуси — нет 13 20.01.2020, 8:59

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Коррупционные скандалы сотрясают Беларусь не первый год.

Ежегодно шведские суды выносят всего-то порядка 10 приговоров по коррупционным делам, причем, большинство из них не тяжкие, тянущие максимум на штраф, пишет «Салiдарнасць».

Коррупционные скандалы сотрясают Беларусь не первый год. Суды над высокопоставленными чиновниками давно стали общим местом.

А вот Швеция, если и не устранила коррупцию напрочь, то смогла сильно прижать ей хвост. Долгое время коррупция в этой стране чувствовала себя как дома, но затем шведское руководство взяло курс на кардинальную модернизацию государства и общества.

Был разработан комплекс мер, направленных на полное исключение корыстных побуждений у чиновников, и изменён сам принцип госрегулирования: теперь оно стало основываться на стимулах честного и ответственного управления – через налоги, льготы, субсидии – а не путём разрешений и запретов. То есть у чиновников забрали главный коррупционный инструмент – возможность разрешать и запрещать по своему меркантильному усмотрению.

Попутно шведский парламент и правительство установили высокие этические стандарты для чиновников и стали добиваться их исполнения. Спустя всего несколько лет честность стала престижной нормой среди госслужащих.

При этом шведские законы далеко не такие жестокие, как белорусские, и уголовный кодекс сыграл не самую важную роль в борьбе с коррупцией. Ключевым фактором в этом деле стало воспитание шведского общества. Ещё в 1923 году в Швеции было создано общественное объединение «Институт против взяток», начавшее формировать в обществе атмосферу нетерпимости к мздоимству. Со временем это принесло свои плоды.

Благодаря общественным установкам в Швеции с подозрением относятся к любому бизнесмену, сумевшему получить сверхвысокий доход за короткий период, или к чиновнику, доходы которого существенно ниже его расходов. Общественное мнение превратит такого бизнесмена в парию, потому что никто ему не будет доверять ни в бизнесе, ни в быту, а чиновника вынудит уйти с должности и не позволит ему больше получить работу ни на госслужбе, ни в частном бизнесе.

Ведущую роль в осуществлении общественного контроля играют шведские СМИ. Не связанные по рукам и ногам драконовскими законами вроде белорусских, они предают огласке любые случаи коррупции, невзирая на лица и должности. Если коррупционный эпизод получает огласку в прессе, правоохранители тут же начинают расследование по изложенным фактам. Любопытно, что сами шведы охотно делятся информацией с журналистами, так как доверяют им и верят в их профессионализм.

Ещё один козырь антикоррупционной борьбы – максимальная доступность информации. Для граждан Швеции открыт доступ к внутренним документам госуправления. Любой человек может позвонить, например, в налоговую и получить сведения о любом чиновнике, вплоть до премьер-министра – о его доходах, имуществе, имеющихся у него транспортных средствах, и даже о его долгах.

В результате всех этих мер Швеция может похвастаться одним из самых низких уровней коррупции в мире – ежегодно шведские суды выносят всего-то порядка 10 приговоров по коррупционным делам, причём, большинство из них не тяжкие, тянущие максимум на штраф. Одними лишь мерами законодательного регулирования и уголовными наказаниями такого результата достичь бы не удалось.