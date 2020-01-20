Антисоветский юбилей 4 Василий Головнин

20.01.2020, 12:02

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Договор безопасности с США сделал Токио надежным союзником Вашингтона.

Сегодня, кому интересно, отмечается серьезный антисоветский юбилей - 60 лет с подписания нынешнего договора безопасности между Японией и США. Который закрепил Токио в качестве главного и пока самого надежного союзника Вашингтона в наиболее динамичном районе мира, на Востоке Азии.

Договор сохранил в Японии базы США, хотя после завершения ее оккупации Хрущев шестьдесят лет назад надеялся на вывод американских войск и нейтрализацию Японии по типу Финляндии или Австрии. И поэтому обещал Токио немножко южнокурильских островов - довольно скупо, кстати. Мог бы и больше предложить. Сделка с Москвой не состоялась, американцы были сильнее и привлекательнее.

С японской стороны со Штатами подписал документ премьер-министр по имени Нобускэ Киси, три года посидевший до этого в тюрьме после 1945 года как подозреваемый в военных преступлениях. С поста главы правительства ему потом быстро пришлось уйти из-за неистовых протестов против заключения договора с США - его ратификацию пытались сорвать миллионные толпы, где социалисты-марксисты, желавшие своей стране нового счастья по образцу СССР и КНР, слились с бушующими националистами, не желающими смириться с капитуляцией во Второй мировой войне.

Но договор безопасности со Штатами остался и был ратифицирован. Кстати, протолкнувший его Нобускэ Киси - родной дедушка нынешнего японского премьера Синдзо Абэ, что многое объясняет в нынешней политике Токио.

Японо-американский договор в целом сослужил неплохую службу Восточной Азии: СССР считал его фактом жизни, уважал и вести малую войну в регионе, поэтому, никогда не собирался. В случае глобальной войны этот документ особого смысла не имел - Советский Союз смел бы ядерным ударом и зону Токио, и южную Окинаву с ее концентрацией американских баз. А потом договор безопасности между Вашингтоном и Токио стал главным фактором сдерживания в регионе Китая, что, возможно, не так плохо для России.

Василий Головин, "Фейсбук"