Вот у Натальи Кочановой воз проблем 16 20.01.2020, 14:04

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Наталья Кочанова

Что это вы все о народе, да о народе.

Председатель «совета республики» Наталья Кочанова таки достроила себе коттедж в элитном районе Веснянка. Сказать, что земля там стоит баснословных денег – ничего не сказать. Обычному белорусу на жилье в этом районе не заработать и за девять жизней. Пока чиновники выстраивают себе дворцы за народные деньги, обычные белорусы живут совершенно другой жизнью, пишет Telegram-канал «Баста!».

Может быть, Наталья Ивановна не в курсе, что работник колхоза в Брестской области смотрит за крупным рогатым скотом, чистит места их содержания, а его нелегкий труд государство оценивает в 180 рублей. Всю осень он отказывал себе в элементарных продуктовых потребностях, чтобы купить внукам хоть какой-то, но подарок к Новому году.

Может, Наталья Ивановна не знает, как обычная семья Могилевской области берет кредиты в банке, чтобы подготовить ребенка к школе. Ведь в «социальном государстве», без 200 долларов на руках, (даже с учетом экономии) ребенка невозможно обуть, одеть и обеспечить школьными принадлежностями на весь учебный год. А где взять такие деньги, если очень часто 200 долларов – это и есть весь семейный бюджет у работающей пары?

Наталья Ивановна, наверняка, просто не видела, как в магазине бабушка, которая еле ходит, вынуждена нагибаться за упавшей из ее кошелька копейкой, потому, что для таких нищих пенсий, одна копейка – тоже деньги. Как эта бабушка потом берет самый дешевый творог и хлеб, ибо большего просто не может себе позволить.

Скорее всего, Наталья Ивановна очень здоровый человек, потому, что не ходит в белорусские аптеки, и не знает сколько стоят лекарства, в которых нуждается добрая часть населения. И если человек заболел простой простудой, то рецепт от врача будет равносилен по стоимости еще одной болезни – инфаркту.

Да, что это все о народе, да о народе? Вот у Натальи Кочановой воз проблем: мебель в новый коттедж заказывать, сантехнику испанскую ставить, гардероб от лучших кутюрье мира обновить, чтобы платья гармонировали со шкафом из Франции. Нам бы ее проблемы!