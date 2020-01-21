Штауффенберг не поможет Вадим Зайдман

21.01.2020, 21:20

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Одна, но пламенная страсть Путина.

Политологи, журналисты, блогеры, конспирологи уже неделю с азартом обсуждают предстоящие изменения в конституции России, инициированные Путиным, пытаясь найти ответ на загадочный, как многим кажется, вопрос: для чего он все это затеял, тем более, за четыре года до следующих выборов. Рановато вроде бы беспокоиться о том, как придать видимость легитимности дальнейшей узурпации власти. Фальстарт какой-то получается... Из чего выводятся всевозможные конспирологические версии о панике Путина, о зреющем заговоре по его смещению, и версии эти множатся с амебной скоростью.

Одну из таких версий представил Андрей Пионтковский. Авторство, идея версии принадлежит Марку Солонину, а Андрей Андреевич развил ее в деталях: Путин "действует уже под контролем неких силовиков, реализующих заговор по мягкому отстранению его от власти". Согласно этой гипотезе, вся эта катавасия была затеяна заговорщиками с целью отправить Путина "под мягкий домашний арест в Госсовет", чтобы "пост Президента с расширенными полномочиями" отдать другому лицу, которого наметили заговорщики.

Андрей Андреевич отмечает, что версия Марка Солонина ему сразу понравилась. Еще бы, и мне бы понравился сценарий скорого ухода Путина с галер, если бы у этого сценария были какие-то шансы на реализацию.

Но, увы, по-моему, мы имеем дело с умножением сущностей. В очередной раз строятся конспирологические схемы на песке, выдается желаемое за действительное (видимо, и Андрей Андреевич это чувствует, потому что дал своей статье подзаголовок "Политическая фантазия").

Со стороны Путина его действия, это, во-первых, действия неадекватного человека, не исключаю, маниакально боящегося каких-то заговоров (как Сталин в конце жизни). Но, с другой стороны, и это во-вторых, уверенного в своей власти и ничтожестве подданных, в том числе и элиты, которые схавают любую его инициативу, и потому подготавливающего еще большее усиление этой власти (в том числе, чтобы нейтрализовать возможных заговорщиков), заранее заботящегося о ее пролонгации до конца жизни. И эта уверенность Путина, что "пипл" все схавает, подтверждается балаганностью происходящего: назначением в "Конституционную комиссию" всех этих шахназаровых, прилепиных, исинбаевых... Странно еще, что своего лабрадора он туда не назначил.

Ну, а попутно – любимая тактика Путина – запутать дело, вбросить кучу версий, чтобы политологи занимались разгадкой ребусов, заданных Путиным. Что они с азартом и делают. И от текущей аховой ситуации в России, а также от ее международных авантюр все на какое-то время отвлеклись, что тоже неплохо.

Что касается конкретно гипотезы Солонина – Пионтковского, то и в деталях она вызывает возражения.

По мнению Андрея Пионтковского,

... гипотеза снимает противоречие, связанное с созданием двух центров власти – Президент и Госсовет. Если Путин единственный актор задуманной спецоперации, и он хочет остаться Президентом, то зачем он создает для какого-то другого лица еще и Госсовет.

Если же Путин единственной актор и хочет стать председателем Госсовета, неким российским Елбасы, то какого хрена он для какого-то чужого дяди усиливает и так уже огромные президентские полномочия.

Но, если предположить, что спецоперацию осуществляют другие лица, то противоречие автоматически снимается. Всё и вся становятся на свои места. Путин отправляется под мягкий домашний арест в Госсовет, а пост Президента с расширенными полномочиями занимает другой человек, намеченный заговорщиками.

На самом деле никакого противоречия тут, скорее всего, нет. Вспомним, как в 2007 году, накануне выборов 2008-го, мы недоумевали, почему Путин не баллотируется на третий срок, когда по всей логике ему нельзя было уходить? И точно так же строились всевозможные конспирологические версии, как теперь. Если бы мы осенью 2007 знали, что президентом станет Медведев, а Путин уйдет в премьеры, мы могли бы прозревать такого же рода заговор:

Гипотеза заговора снимает противоречие, связанное с уходом Путина в премьеры. Если Путин единственный актор задуманной спецоперации, и он хочет сохранить в своих руках всю власть, то зачем он уходит в премьеры.

Если же Путин единственной актор и хочет стать председателем правительства для формального соблюдения конституции, то, какого хрена он для какого-то чужого дяди оставляет огромные президентские полномочия, не перекидывает их на должность премьера.

Но, если предположить, что спецоперацию осуществляют другие лица, то противоречие автоматически снимается. Всё и вся становятся на свои места. Путин отправляется в почетную ссылку на должность премьера, а пост Президента занимает другой человек, намеченный заговорщиками.

А все оказалось гораздо проще. Никакого заговора не было, Дмитрий Медведев просто четыре года поработал зиц-президентом, посторожил трон. Путин знал тогда, что собой представляет Медведев – а мы еще нет. И вся спецоперация таки была затеяна для видимости соблюдения конституции. Что-то подобное, скорее всего, мы имеем и в истории с Госсоветом. Во всяком случае, можно заключить, что Путин не любит повторяться, вполне себе оригинален и придумал новую комбинацию.

Дальше. Андрей Пионтковский видит в исчезновении в последние дни из публичного поля зрения Рамзана Кадырова также свидетельство осуществляемого заговора. Ведь силовики, как известно, ненавидят Кадырова, который мешает им по полной разобраться с Чечней, а Путин до сих пор не отдавал им его на съедение. И вот Кадыров уже несколько дней как пропал – не иначе, таки съели!

Но сам же Андрей Андреевич вспоминает, как Путин в 2015-м году уже исчезал из публичного поля на целую неделю. Что-нибудь это тогда значило? – А ничего не значило, хотя каких только конспирологических версий – включая версию "5 марта, дыхание Чейн-Стокса" – тогда ни строилось! Как исчез на неделю, так потом как ни в чем не бывало, и объявился – и даже больничного бюллетеня никакого по поводу своего отсутствия целую неделю не потрудился общественности предъявить! А можно еще вспомнить, как в октябре прошлого года пропал Пригожин, и мы несколько недель с азартом обсуждали его возможную гибель в авиакатастрофе. И что же? – А жив оказался, курилка!

Ну, и самое слабое звено в рассуждениях Андрея Пионтковского, как мне представляется, состоит в том, кого он видит в качестве возможных заговорщиков: "Они, по всей видимости, российские „младотурки“, молодые генералы и полковники, возмущенные чудовищным масштабом воровства и разложения высшего политического руководства страны".

Вы это серьезно? Вполне возможно, они и возмущены масштабами воровства и разложения. Но, при всей трусливости высшей элиты (интересы которой в последние годы сильно ущемлены санкциями, но она, тем не менее, и пикнуть не смеет), при произошедшем в последние годы усилении силовиков, специально для охраны режима и главного тела созданной Росгвардии – предполагать возможность заговора среди молодых военных? – Это мне представляется ненаучной фантастикой.

И потом: как эти "младотурки" конкретно действуют, каким конкретно образом они убедили Владимира Владимировича, не пребывающего, заметьте, в сомнамбулическом или наркотическом состоянии, действовать под их контролем, согласиться на этот сценарий мягкого его отстранения от власти? Путин, конечно, совершенно неадекватен, но мыло и зубной порошок он все-таки не ест, и, что касается власти, он будет вполне адекватно цепляться за нее руками и ногами. Тем более он не может не понимать, что никаких гарантий его пребывания в почетной ссылке в неприкосновенности, при том количестве преступлений, которые он совершил, быть не может.

Так что, думаю, шорох, наделанный новыми – очередными – инициативами Путина, скорее всего, ничего не значит. Пошумят витии, но в час назначенный все намеченные Путиным поправки будут приняты – и жизнь войдет в свои берега, рутинное загнивание рутинно продолжится.

Кто-нибудь вообще сомневается в том, что Путин намерен оставаться президентом, верховным правителем, вождем, фюрером, елбасы, каудильо, аятоллой (список открыт к дополнению) вплоть до выноса своего тела вперед ногами? Это – главное, что мы должны понимать, а конституцию он меняет (и так давно растоптанную), исключает или не исключает из нее упоминание про "подряд" не более двух сроков, а может быть, не более трех, не более десяти подряд? – уж точно не для того, чтоб новые формулировки могли ему помешать оставаться при власти.

Путин заточен на одну идею, одну, но пламенную страсть: оставаться у власти до конца. Актуальность вопроса состоит в том, до чьего конца – Путина, России или, в случае ядерного Апокалипсиса, конца света?

Слишком труслива нынешняя российская элита (не говоря уже о каких бы то ни было "младотурках"), чтобы выделить из своих рядов не только графа фон Штауффенберга, но хотя бы какого-нибудь самого захудалого Берию.

Вадим Зайдман, kasparov.ru