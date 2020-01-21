Граф фон Штауффенберг-lite 3 Андрей Пионтковский

21.01.2020, 17:28

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Андрей Пионтковский

Политическая фантазия.

Начиналось все достаточно основательно и солидно. Пожизненный путиндент предложил поправки к Конституции РФ, закрепляющие его политическое бессмертие и подминающие под него судебную власть, местное самоуправление, прокурорский надзор. Кроме того, он возжелал получить всенародное одобрение своих инициатив и в целом освежить свой образ вождя спустившегося с Карпатских гор арийского племени.

Взамен он обозначил пару декоративных жестов по отношению к покорной Думе и обещал подданным горячие завтраки для школьников младших классов.

Но в последние дни стала нарастать какая-то суетливая поспешность и даже фарсовость процесса – идиотская рабочая группа из гимнасток, фигуристок и политрука Прилепина, стремительное завершение её работы, лихорадочное приближение сроков всенародного одобрямса – сентябрь, май, апрель…

Возникало впечатление, что путиндент действует в состоянии стресса и ощущает какую-то угрозу, исходящую возможно от части своего окружения.

Мой друг, выдающийся историк Второй мировой войны Марк Солонин выдвинул даже более сильную гипотезу: он действует уже под контролем неких силовиков, реализующих заговор по мягкому отстранению его от власти.

За все нижесказанное Марк Семёнович не несет ответственности.

Это будет уже мое понимание его рабочей гипотезы. Она мне понравилась сразу в силу двух обстоятельств: одно структурное, другое — фактологическое.

Прежде всего, гипотеза снимает противоречие, связанное с созданием двух центров власти – Президент и Госсовет. Если Путин единственный актор задуманной спецоперации и он хочет остаться Президентом, то зачем он создает для какого-то другого лица еще и Госсовет.

Если же Путин единственной актор и хочет стать председателем Госсовета, неким российским Елбасы, то какого хрена он для какого-то чужого дяди усиливает и так уже огромные президентские полномочия.

Если же предположить, что спецоперацию осуществляют другие лица, то противоречие автоматически снимается. Всё и все становятся на свои места. Путин отправляется под мягкий домашний арест в Госсовет, а пост Президента с расширенными полномочиями занимает другой человек, намеченный заговорщиками.

Второе. Известно, что серьезное, продолжающееся уже почти два десятилетия и резко обострившееся в марте 2015 года противостояние между Путиным и подавляющим большинством силовиков имеет имя и фамилию – Рамзан Кадыров. Путин тогда даже исчезал на неделю.

Пять лет назад я отмечал по этому поводу:

«Убийство Бориса Немцова для силовиков не причина, а повод для решительного выяснения отношений с Кадыровым. Основное направление информационной атаки силовиков — максимальная дискредитация в публичном поле Кадырова, а через него и патронирующего его Путина, если тот откажется его слить. Но Путину очень трудно сдать Кадырова. Закрытие сегодня под давлением силовиков проекта «Кадыров» стало бы официальным признанием поражения России во второй чеченской войне. Это возвращение в 1999 год в гораздо худшей исходной позиции. И кроме того, полная политическая де-легитимизация Путина как «спасителя отечества в 99‑м».

Так вот Кадыров исчез из публичного поля зрения в последние дни. Поговаривают о его возможной дипломатической карьере.

Зато появился в качестве кандидата на пост Генпрокурора Игорь Краснов, расследовавший дело об убийстве Бориса Немцова. Он тогда попытался задержать и допросить в качестве подозреваемого Руслана Геремеева, близкого к Кадырову, но был устранен из дела через повышение.

Ну и в заключение позволю себе некоторые предположения о профиле возможных заговорщиков. Они, по всей видимости, российские «младотурки», молодые генералы и полковники, возмущенные чудовищным масштабом воровства и разложения высшего политического руководства страны. Люди, читающие блоги Навального или даже снабжающие ФБК эксклюзивной информацией.

Профессионалы, выросшие в духе конфронтации с Западом. Русские националисты. Скорее русские, чем имперские. Сторонники порядка, дисциплины и особого пути России. Но не свихнувшиеся на мультиках о ядерном оружии и не собирающиеся в рай. Отправившие на менее напряженную работу тяжело больного старшего коллегу. Ставшие русским коллективным графом фон Штауффенбергом – lite.

Cпасшие мир от ядерной войны.

P.S. Контрольные признаки в ближайшие дни:

официальный переход на новую работу либо возвращение Кадырова;

появление в составе правительства новых «младотурков» типа Краснова либо отсутствие таковых.

Андрей Пионтковский, «Эхо Москвы»