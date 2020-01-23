закрыть
23 января 2020, четверг, 15:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Словакии министр похулиганил в ресторане и сразу подал в отставку

2
  • 23.01.2020, 15:17
В Словакии министр похулиганил в ресторане и сразу подал в отставку
Ласло Солимош

Чиновник публично извинился за свое поведение.

Словацкий министр по вопросам окружающей среды Ласло Солимош объявил об отставке на следующий день после того, как полиция задержала его с братом за драку в ресторане.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Aktuality.sk.

"Я попрошу прощения у тех, кто пострадал от моего поведения. Я готов взять на себя ответственность за свой провал. Я ухожу в отставку", - сказал он журналистам.

Полиция задержала Солимоша и его брата в среду, а затем отпустила. Министр с братом устроили драку с персоналом китайского ресторана в Братиславе. По данным СМИ, они были в состоянии алкогольного опьянения. При этом Солимош кричал, что он министр и требует уважения.

В результате инцидента в ресторане разбиты стеклянные двери. Ущерб оценили в 1000 евро. Одному из сотрудников ресторана понадобилась срочная медицинская помощь и госпитализация, пишет Pravda.sk.

По данным газеты, министр в это время столкнулся со сложной жизненной ситуацией.

Партия Most-Híd, которую представляет Солимош, заявила, что сожалеет об инциденте.

"Мы знаем, что Ласло Солимош переживает один из самых сложных моментов своей жизни. Кроме того, что мы политики, мы также и люди", - заявила прессекретар партии Клара Магдеме.

Против политика и его брата открыли дело по статьям о хулиганстве и нанесении имущественного ущерба.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко нуждается в психотерапии
Лукашенко нуждается в психотерапии Валерий Карбалевич
И это все не сказка
И это все не сказка Иван Яковина
Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский
От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип