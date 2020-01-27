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Диетологи назвали бокал вина «полезной привычкой»

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  • 27.01.2020, 13:10
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Диетологи назвали бокал вина «полезной привычкой»

Умеренное употребление алкоголя приравняли к занятиям спортом.

Для своего исследования профессор Гарварда по вопросам питания и эпидемиологии доктор Франк Ху и группа исследователей из Чикаго, Швейцарии, Нидерландов и Китая проанализировали данные 34-летнего исследования здоровья медсестер (NHS) и 28-летнего исследования медицинских работников (HPFS), в котором собрана информация о здоровье почти 112 000 участников, сообщает «Новое время».

Группа NHS состояла из медсестер в возрасте от 30 до 55 лет, в то время как группа HPFS состояла из медицинских работников мужского пола в возрасте от 40 до 75 лет. Каждые два года для сбора информации о состоянии здоровья были разосланы анкеты. Исследователи изучили показатели трех хронических заболеваний — диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака — а также отслеживали пять факторов образа жизни — курение, индекс массы тела (ИМТ), регулярную физическую активность от умеренной до активной, умеренное потребление алкоголя и качество диеты.

«Основываясь на данных долгосрочных исследований, умеренное употребление алкоголя, как практика, дает более низкий риск развития сердечных заболеваний, диабета и может улучшить когнитивные функции. Вот почему мы считаем умеренное употребление алкоголя одним из пяти факторов низкого риска в исследовании», — подчеркнули авторы работы

«Когда мы включили только четыре фактора образа жизни без алкоголя, женщины, которые придерживались всех четырех факторов образа жизни с низким риском, имели продолжительность жизни на 9,5 года (мужчины: 8,8 года) дольше без основных хронических заболеваний, чем те, у которых не было ни одного из этих факторов. После дальнейшего включения умеренного потребления алкоголя, женщины, которые придерживались всех пяти факторов низкого риска, имели продолжительность жизни на 12,5 года (мужчины: 9,6 года) дольше без основных хронических заболеваний, чем те, у которых не было ни одного из этих факторов», — отмечают ученые.

Кроме того, исследование показало значительную корреляцию между потреблением алкоголя и холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови (ЛПВП). «Справедливо сказать, что ЛПВП является хорошим холестерином, а умеренное употребление алкоголя связано с более высоким его уровнем», — сказал доктор Сан. Как и ожидалось, заядлые курильщики и тучные мужчины и женщины имели самую низкую продолжительность жизни без рака, сердечно-сосудистых заболеваний или диабета.

Каждое исследование, основанное на самоотчете и анкетировании, имеет ограничения. Команда определила умеренное потребление алкоголя в соответствии с американскими рекомендациями как один напиток (порция, drink) в день для женщин и два для мужчин. Но один из соавторов, профессор эпидемиологии и питания Гарварда доктор Эрик Римм, говорит, что он считает, что «умеренное употребление алкоголя, то есть три-пять дней в неделю или через день является наиболее полезным».

Хотя исследователи не установили, жили ли умеренные пьющие дольше из-за потребления алкоголя или из-за других факторов, их результаты дополняют неожиданные данные, которые упоминают положительное влияние умеренного потребления алкоголя на продолжительность жизни.


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