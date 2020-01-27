Рудник собирается взыскать €5,2 миллиона с медиа за информацию о его задержании 1 27.01.2020, 14:39

5,221

Петр Рудник

Фото: БелТА

Глава «Могилевхимволокна» провел совещание на предприятии.

На «Могилевхмволокно» tut.by опровергли информацию о снятии с рейса Минск — Мюнхен и задержании генерального директора предприятия Петра Рудника, которую распространяли в выходные в медиапространстве. Глава предприятия находится на рабочем месте.

Речь идет о вылетевшем с задержкой на 3 часа самолете из Минска в Мюнхен в пятницу, 24 января. Самолет был уже в воздушном пространстве Польши, когда он развернулся и вернулся в Беларусь. По сообщениям пассажиров, при посадке в Гродно с борта сняли шесть человек.

Ряд медиаресурсов распространили информацию, якобы в числе тех, кого сняли с борта и задержали, был генеральный директор «Могилевхимволокно» Петр Рудник. Эта информация не соответствует действительности, пояснил замгендиректора по идеологической работе, управлению персоналом и социальным вопросам предприятия Виталий Зеньков.

Виталий Зеньков рассказал, а другие сотрудники предприятия подтвердили, что в пятницу Петр Рудник был на рабочем месте как минимум до 17.20. В субботу, 25 января, он участвовал как обычно в совещании с концерном «Белнефтехим» по видеосвязи.

— Сегодня, в понедельник, Петр Михайлович провел плановое утреннее совещание в 9 утра, — добавил Зеньков.

Петр Рудник рассказал tut.by, что ни у него, ни у его жены нет шенгенской визы, а потому он не мог находиться на борту самолета, следовавшего из Минска в Мюнхен.

За публикацию «недостоверной информации, способной нанести вред репутации предприятия и авторитету его руководителя», Рудник поручил взыскать со СМИ, ее распространивших, 5,2 млн евро в пользу модернизации производства технических нитей.

В отношении каких медиа будут поданы иски, на «Могилевхимволокне» пока не сообщают.