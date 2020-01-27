Минчане потребовали сделать Немигу полностью пешеходной

Минчане потребовали сделать Немигу полностью пешеходной5
- 27.01.2020, 15:13
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Что ответили чиновники?
На портале «Удобный город» появилась петиция, авторы которой требуют коренным образом переделать улицу Немига. Петиция вызвала бурные обсуждения в комментариях, пишет The Village Беларусь.
Список их предложений такой:
Сделать улицу пешеходной
Запретить движение автомобилей, кроме такси
Оставить только 2 полосы проезжей части для общественного транспорта
Проложить трамвайную ветку
Восстановить историческую застройку
Вынести реку Немигу на поверхность
Обращение отправили в Мингорисполком. На днях из государственного учреждения «Столичный транспорт и связь» пришел ответ за подписью директора Валерия Шкуратова.
Он пишет, что СТиС совместно с Комитетом арзитектуры и градостроительства Мингорисполкома, а также с УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассмотрели обращение. Город, пишут они, развивается в соответствии с генеральным планом.
Размещение перспективной и реконструкция существующей застройки, расселение населения и концентрация рабочих мест, формирование инженерной и транспортной инфраструктуры должны осуществляться в территориально-пространственной форме города, наиболее эффективной с точки зрения условий перспективного рыночного регулирования, в соответствии с уровнем возможного социально-экономического развития и в направлении оптимизации природно-экологических условий.
Учитывая все это, «указанным детальным планом не предусматривается организация трамвайного движения, заужение проезжей части до двух полос и содание пешеходной зоны по ул. Немига».