Минчане потребовали сделать Немигу полностью пешеходной 5 27.01.2020, 15:13

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Фото: galadietrih.blogspot.com

Что ответили чиновники?

На портале «Удобный город» появилась петиция, авторы которой требуют коренным образом переделать улицу Немига. Петиция вызвала бурные обсуждения в комментариях, пишет The Village Беларусь.

Список их предложений такой:

Сделать улицу пешеходной

Запретить движение автомобилей, кроме такси

Оставить только 2 полосы проезжей части для общественного транспорта

Проложить трамвайную ветку

Восстановить историческую застройку

Вынести реку Немигу на поверхность

Обращение отправили в Мингорисполком. На днях из государственного учреждения «Столичный транспорт и связь» пришел ответ за подписью директора Валерия Шкуратова.

Он пишет, что СТиС совместно с Комитетом арзитектуры и градостроительства Мингорисполкома, а также с УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассмотрели обращение. Город, пишут они, развивается в соответствии с генеральным планом.

Размещение перспективной и реконструкция существующей застройки, расселение населения и концентрация рабочих мест, формирование инженерной и транспортной инфраструктуры должны осуществляться в территориально-пространственной форме города, наиболее эффективной с точки зрения условий перспективного рыночного регулирования, в соответствии с уровнем возможного социально-экономического развития и в направлении оптимизации природно-экологических условий.

Учитывая все это, «указанным детальным планом не предусматривается организация трамвайного движения, заужение проезжей части до двух полос и содание пешеходной зоны по ул. Немига».