Что известно о возможном задержании директоров сахарных заводов? 1 27.01.2020, 15:36

1,183

Власти молчат.

Что происходит в сахарной отрасли страны — пока точно не знает никто. Директора одного из четырех заводов, похоже, сняли с того самого самолета «Белавиа» Минск — Мюнхен, который развернули над Вроцлавом и вернули в Гродно. Оставшихся трех руководителей в понедельник утром на рабочих местах не было. Официальной информации нет ни от одного из ведомств: молчат СК, КГБ, погранкомитет, «Белавиа», пишет tut.by.

Михаил Криштапович, Городейский сахарный комбинат

Вчера журналисты писали о том, что директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович задержан — по крайней мере, об этом говорят в поселке Городея. По словам местных, в субботу на комбинате был обыск, кабинет руководителя якобы опечатан.

В четверг Криштапович был на работе, его видели коллеги, а в пятницу должен был улететь в отпуск.

— Официально Михаил Васильевич находится в трудовом отпуске до 4 февраля, — уточняют в приемной предприятия.

63-летний Михаил Криштапович возглавляет сахарный комбинат более 20 лет, все наши собеседники отзываются о нем как о грамотном директоре.

Виктор Миронов, Жабинковский сахарный завод

Рабочие на проходной Жабинковского завода на вопросы по поводу своего гендиректора говорят, что ничего о его задержании не слышали. На предприятии журналистам сообщили, что директора в понедельник на месте не было. Однако куда пропал руководитель и когда вернется, никто не знает.

— Честно скажу, пришел сегодня утром и получил «обухом по башке». Не знал ничего. Я в пятницу был в командировке. Я только 4 месяца работаю на предприятии. Сегодня сам был в шоке, — рассказал заместитель гендиректора по коммерческим вопросам ОАО «Жабинковский сахарный завод» Роман Неберкаль.

— Гендиректор не на месте?

— Понятия не имею. Секретаря спросите.

Заместитель гендиректора по социальным вопросам Сергей Попко также сообщил, что не владеет официальной информацией по поводу причин отсутствия на рабочем месте начальника.

— Я знаю то же, что и вы, — ответил Сергей Михайлович.

— А что вы знаете? На месте Виктор Миронов?

Мимика Сергея Михайловича позволяет предполагать, что он то ли не в курсе, где начальник, то ли в курсе — но не хочет об этом говорить.

— Никто мне ни из концерна, ни из правоохранительных органов, ниоткуда не звонил, — говорит замдиректора.

— Так, а в пятницу он был на работе?

— Да, был.

— Его вызвали или тут забрали?

— В пятницу он был на работе.

— Никто ничего не знает — а как вы собираетесь теперь работать?

— Завтра приедет концерн ["Белгоспищепром"]. На кого-то возложат обязанности руководителя — и будем работать.

В райисполкоме тоже разводят руками на вопросы о Викторе Миронове.

— Пока ничего не могу вам сказать. Никакой официальной информации у нас нет, — сообщил заместитель председателя Жабинковского райисполкома Андрей Кузьмич, который курирует промышленность региона.

Домашний телефон Виктора Миронова не отвечает.

Николай Прудник, Слуцкий сахарорафинадный завод

В приемной Слуцкого сахарного комбината сообщили: директор Николай Прудник в отпуске с пятницы, 24 января. Будет отсутствовать две недели.

— Прудник в отпуске, я исполняю обязанности, обыска на заводе не было, — говорит Валерий Налетов, заместитель директора Слуцкого сахарного комбината.

Отвечая на вопрос о возможном задержании руководителя, он отметил, что «у нас нет такой информации».

— Его [Николая Прудника] на территории Республики Беларусь нет, он улетел в пятницу с женой, — рассказывает Дмитрий Павлович, родной брат директора Слуцкого сахарного комбината.

Отвечать на вопрос о возможном задержании Николая Прудника он не стал.

— Наша официальная версия — директор в отпуске. Тому, что пишут в интернете, мы не верим, — говорит заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам Евгений Шаповалов. — Мы читали, что в Городее и Жабинке общались с людьми [опрашивали работников], но у нас ничего такого не было. Мне неизвестно, чтобы у нас проводили обыски. Я сегодня первый день на работе — понедельник. Что было на выходных, не знаю. Директор с пятницы официально в отпуске, планово, все было согласовано с концерном. Куда директор едет в отпуск, у нас никто не знает, это его личное дело. Со стороны правоохранительных органов никакая документация у нас не запрашивалась. Завод работает, как положено, в штатном режиме. Крупных закупок у нас в последнее время не было. По модернизации в последние годы тоже ничего не происходило. В Городею и Жабинку ездят наши специалисты, чтобы поделиться опытом. О финансовых взаимоотношениях мне ничего не известно. Наш директор — исключительный человек, такими людьми нельзя разбрасываться. Наш завод лучший в отрасли в Европе. Я не знаю, как еще можно охарактеризовать Прудника. Завод градообразующий, работает 700 человек. Люди получали достойную зарплату, социальные выплаты — это все под руководством директора. Без него швах здесь будет. Такими людьми надо гордиться и беречь.

Шаповалову неизвестно, выходил ли на связь с подчиненными директор, который официально находится в отпуске.

Дмитрий Егоров, Скидельский сахарный комбинат

Нет на месте и директора Скидельского сахарного комбината Дмитрия Егорова. И секретарь приемной, и заместитель руководителя Александр Познанский говорят, что начальника вызвали в Минск. В пятницу же был обычный рабочий день, и Дмитрий Егоров выполнял свою работу, как и всегда — ничего, говорят, необычного.

Рабочие завода пожимают плечами: ничего не знают. Говорят, что «на предприятии все нормально, но за новостями следят и уже второй день обсуждают слухи о задержании директора Городейского сахарного комбината».

— Мы в курсе, что что-то происходит, но не знаем, что именно. А у нас пока все в порядке. Новостей нет никаких — и пусть и не будет, — говорят рабочие около проходной завода в Скиделе.

Дмитрий Егоров возглавляет Скидельский сахарный завод — старейшее предприятие сахарной промышленности страны с 2006 года.

Что произошло. Кратко

Напомним, 24 января самолет «Белавиа», летевший по маршруту Минск — Мюнхен, развернули на подлете к Вроцлаву и посадили в Гродно.

Как сообщают пассажиры этого рейса, с борта сняли от 6 до 8 человек. «Зашел мужчина в форме и сказал: „Я сейчас назову некоторые фамилии, вы возьмете свои вещи и пройдете с нами“. Назвал 6 человек, но по факту это 2 семьи», — рассказал один из пассажиров. По его словам, попросили выйти две пары, все они были примерно одинакового возраста — около 50 лет. При этом одна из пар летела вместе с двумя девочками, которым «на вид от 12 до 16 лет».

По его словам, спустя некоторое время назвали еще две фамилии, этих пассажиров также попросили покинуть борт. «Прошло еще минут 20, как пришел человек с закрытым лицом (один из поднявшихся на борт прикрыл лицо шарфом. — Прим.). Сказали всем со своими вещами выйти, ничего не оставлять. Мы вышли в автобус, но он никуда не поехал, просто закрыли двери, мы стояли. В это время было видно, как по самолету ходил тот самый человек в маске и обыскивал его.

При этом один из пассажиров заметил, что те, кого сняли с рейса, до вылета находились вместе, общались. «Они культурно отдыхали. Им было весело, немного шумно, но все в рамках приличия», — рассказал пассажир.

После рейс продолжил следование без них. «Пилот объявил, что «неполадки» исправлены, мы полетим в Мюнхен, но уже без снятых людей».