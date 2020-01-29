Euronews: В Беларуси раскручивается «сахарное дело» 4 29.01.2020, 9:50

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Исчезновение директоров сахарных компаний привлекло внимание за рубежом.

В Беларуси за последние несколько дней пропали директора всех четырех сахарных заводов страны, говорится в репортаже Euronews. Как отмечается, это может быть связано с расследованием дела о коррупции в данной отрасли.

Сообщается, что в пятницу, 24 января, директор Городейского комбината Михаил Криштапович летел на отдых, но рейс Минск-Мюнхен развернули в районе польского Вроцлава. Криштаповича сняли с борта в Гродно. Кроме того, в субботу на комбинате прошел обыск, кабинет директора опечатали.

В понедельник 27 января выяснилось, что: в пятницу "улетел в отпуск" и директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник. Ряд местных СМИ сообщают, что Прудника сняли с того же рейса, что и Криштаповича. На данный момент о его местонахождении ничего не известно.

⚡️ "Сахарное дело"? Что известно о задержании боссов "Слуцка" и "Городеи"?



И как это повлияет на футбол в двух городах?



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С рабочего места также пропал директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. "В Минск уехал" и Дмитрий Егоров, который возглавляет завод в Скиделе. Во вторник на работе он не появился. На вопрос журналистов, где Дмитрий Владимирович, в приемной ответили, что "не могут ничего сказать". В понедельник наручники надели и на нескольких сотрудников Скидельского сахарного завода, якобы по подозрению в получении взятки. На самом предприятии информацию не подтверждают.

Источники в белорусских СМИ уточнили, что "сахарное дело" (как его окрестили журналисты) расследует Комитет государственной безопасности Беларуси. На данный момент правоохранительные органы ситуацию никак не комментируют.

"Сахарное дело" не ограничилось директорами заводов. Говорят, будто по нему задержали еще руководителя Белорусской сахарной компании. Кто-то еще в списке будет? https://t.co/c0ZnnUSF82 — Еврорадио (@euroradio_ru) 28 જાન્યુઆરી, 2020

Фигурантом "сахарного дела" стал и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. Журналисты попытались с ним связаться в понедельник и во вторник, но на рабочем месте он так и не появился.