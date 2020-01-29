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Euronews: В Беларуси раскручивается «сахарное дело»

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  • 29.01.2020, 9:50
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Euronews: В Беларуси раскручивается «сахарное дело»

Исчезновение директоров сахарных компаний привлекло внимание за рубежом.

В Беларуси за последние несколько дней пропали директора всех четырех сахарных заводов страны, говорится в репортаже Euronews. Как отмечается, это может быть связано с расследованием дела о коррупции в данной отрасли.

Сообщается, что в пятницу, 24 января, директор Городейского комбината Михаил Криштапович летел на отдых, но рейс Минск-Мюнхен развернули в районе польского Вроцлава. Криштаповича сняли с борта в Гродно. Кроме того, в субботу на комбинате прошел обыск, кабинет директора опечатали.

В понедельник 27 января выяснилось, что: в пятницу "улетел в отпуск" и директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник. Ряд местных СМИ сообщают, что Прудника сняли с того же рейса, что и Криштаповича. На данный момент о его местонахождении ничего не известно.

С рабочего места также пропал директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. "В Минск уехал" и Дмитрий Егоров, который возглавляет завод в Скиделе. Во вторник на работе он не появился. На вопрос журналистов, где Дмитрий Владимирович, в приемной ответили, что "не могут ничего сказать". В понедельник наручники надели и на нескольких сотрудников Скидельского сахарного завода, якобы по подозрению в получении взятки. На самом предприятии информацию не подтверждают.

Источники в белорусских СМИ уточнили, что "сахарное дело" (как его окрестили журналисты) расследует Комитет государственной безопасности Беларуси. На данный момент правоохранительные органы ситуацию никак не комментируют.

Фигурантом "сахарного дела" стал и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. Журналисты попытались с ним связаться в понедельник и во вторник, но на рабочем месте он так и не появился.


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