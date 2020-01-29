Пойдут ли «воевать» освобожденные от срочной службы аграрии? 8 Семен Печенко, «Солидарность»

29.01.2020, 10:54

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Несколько наблюдений по следам совещания в Витебске.

Похоже, для властей сельское хозяйство все больше становится пресловутым чемоданом без ручки. Собственно, ручка давно уже сломалась, а ноша тяжелеет год от года. Неслучайно же Лукашенко на совещании в Витебске более десяти раз произнес слово «долги» в сочетании с глаголом «вернуть».

Но тем, кто вдруг решил, что тяжелый и неудобный чемодан наконец-то оставят в покое, стоит немного подождать. Да, на совещании не раз, и не два говорилось о необходимости любой ценой вернуть долги. Но, судя по всему, должникам хотят оставить лазейку, в которую можно будет проехать на комбайне.

Речь идет о возможном создании агентства по управлению долгами, которое поможет произвести «техническую расчистку» балансов предприятий-должников. Согласно авторов идеи, это позволит «автоматически улучшить коэффициенты платежеспособности предприятий, сделав их более привлекательными заемщиками».

Реакция правителя страны говорит о том, что идея имеет все шансы на успех (цитируется по материалам пресс-службы):

— Прорабатывайте вопрос (если это возможно) у агентства сконцентрировать долги. Но обязательно они, предприятия, хоть по центу, по рублю должны платить. Пускай этот год мы им скажем: давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем. С 1 января будущего года они хоть рубль должны платить, они должны знать, что по долгам надо рассчитываться, никакого списания!

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Не лишним будет напомнить о том, откуда берутся долги у аграриев. По словам независимого экономиста Сергея Чалого, львиную долю задолженностей составляют навязанные властями покупки отечественной сельхозтехники. По сути, за счет сельхозпредприятий разгружаются склады производителей тракторов, грузовиков и комбайнов.

Семен Печенко, «Солидарность»