закрыть
3 января 2020, пятница, 11:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Экс-глава МИД Швеции назвал заявление российских дипломатов «чушью»

1
  • 3.01.2020, 9:46
  • 5,087
Экс-глава МИД Швеции назвал заявление российских дипломатов «чушью»
Карл Бильдт

МИД РФ в очередной раз оскандалился.

Бывший глава Министерства иностранных дел Швеции Карл Бильдт назвал "чушью" заявление Москвы о "воссоединении Крыма с Россией после переворота в Киеве".

Свой комментарий он разместил в Twitter.

"Чушь. В Киеве, конечно, не было никакого вооруженного переворота – только крах провалившегося и заведомо коррумпированного президента. А сам Путин говорил о том, как он послал свои войска, чтобы захватить Крым. Это было явно вопиющее нарушение международного права", – отметил Бильдт.

Так он прокомментировал заявление МИД России о том, что оккупация Крыма была "провозглашением независимости Крыма и его объединением с Россией", что якобы "стало законным осуществлением права народа Крыма на самоопределение после вооруженного переворота в Украине с иностранной поддержкой".


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип