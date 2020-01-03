Экс-глава МИД Швеции назвал заявление российских дипломатов «чушью» 1 3.01.2020, 9:46

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Карл Бильдт

МИД РФ в очередной раз оскандалился.

Бывший глава Министерства иностранных дел Швеции Карл Бильдт назвал "чушью" заявление Москвы о "воссоединении Крыма с Россией после переворота в Киеве".

Свой комментарий он разместил в Twitter.

"Чушь. В Киеве, конечно, не было никакого вооруженного переворота – только крах провалившегося и заведомо коррумпированного президента. А сам Путин говорил о том, как он послал свои войска, чтобы захватить Крым. Это было явно вопиющее нарушение международного права", – отметил Бильдт.

Так он прокомментировал заявление МИД России о том, что оккупация Крыма была "провозглашением независимости Крыма и его объединением с Россией", что якобы "стало законным осуществлением права народа Крыма на самоопределение после вооруженного переворота в Украине с иностранной поддержкой".