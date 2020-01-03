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Подняты цены на алкоголь: «пол-литра» подорожала минимум на 30 копеек

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  • 3.01.2020, 10:55
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Подняты цены на алкоголь: «пол-литра» подорожала минимум на 30 копеек

Цены на плодовые вина также вырастут.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подняло минимальные цены на алкоголь, пишет office life.

Напитки крепостью выше 40 градусов, которые производятся в Беларуси, ранее не могли продаваться на местном рынке дешевле 6 рублей 17 копеек. Теперь нижний порог — 6 рублей 47 копеек. То есть он повышен примерно на 4,9%. Более того, это стало минимальной ценой не только для напитков от 40 градусов, но и от 28.

Цены на плодовые вина в рознице тоже вырастут. За 0,7 литра крепостью 18 градусов ранее (без НДС и на условии франко-отправления) цена была не ниже 2 рублей 84 копеек. Сейчас — 2 рубля 99 копеек.

Изменена и отпускная цена на ректификат. Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) не может стоить меньше 71 рубля 73 копеек за декалитр безводного спирта. Ранее было 69 рублей 33 копейки.


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