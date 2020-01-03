закрыть
3 января 2020, пятница, 14:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Нападавшему на милиционеров в Верхнедвинске грозит высшая мера наказания

  • 3.01.2020, 12:56
  • 4,450
Нападавшему на милиционеров в Верхнедвинске грозит высшая мера наказания

На него завели уголовное дело.

Верхнедвинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ст. 362 УК («Покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел») в отношении 18-летнего студента, который 1 января бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД и ранил милиционеров. Это от 10 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертная казнь. К слову, здоровью сотрудников МВД сейчас ничего не угрожает.

— Следствием установлено, что он утром 1 января 2020 года, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушал общественный порядок вблизи Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД. Дежуривший в отделении сотрудник немедленно передал информацию об этом ближайшему наряду милиции. Во время задержания молодой человек оказал сопротивление и причинил ножевые ранения двум сотрудникам органов внутренних дел, прибывшим на вызов, — цитирует Onliner со ссылкой на Телеграм-канал СК.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Следователи нашли две стеклянные емкости с жидкостью с запахом горюче-смазочных материалов, которые парень успел бросить на территорию отделения. Изъятые объекты направлены на исследование. Студенту назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

— Сотрудникам милиции оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. С подозреваемым в настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Расследование продолжается, — рассказали в СК.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип