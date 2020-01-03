Нападавшему на милиционеров в Верхнедвинске грозит высшая мера наказания 3.01.2020, 12:56

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На него завели уголовное дело.

Верхнедвинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ст. 362 УК («Покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел») в отношении 18-летнего студента, который 1 января бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД и ранил милиционеров. Это от 10 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертная казнь. К слову, здоровью сотрудников МВД сейчас ничего не угрожает.

— Следствием установлено, что он утром 1 января 2020 года, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушал общественный порядок вблизи Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД. Дежуривший в отделении сотрудник немедленно передал информацию об этом ближайшему наряду милиции. Во время задержания молодой человек оказал сопротивление и причинил ножевые ранения двум сотрудникам органов внутренних дел, прибывшим на вызов, — цитирует Onliner со ссылкой на Телеграм-канал СК.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Следователи нашли две стеклянные емкости с жидкостью с запахом горюче-смазочных материалов, которые парень успел бросить на территорию отделения. Изъятые объекты направлены на исследование. Студенту назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

— Сотрудникам милиции оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. С подозреваемым в настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Расследование продолжается, — рассказали в СК.