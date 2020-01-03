Лев Марголин: Белорусские НПЗ могут остановиться 1 3.01.2020, 16:31

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Лев Марголин

Для страны с нереформированной экономикой это очень плохая ситуация.

Экономист Лев Марголин рассказал, чем может закончиться очередной скандал в белорусско-российских отношениях. С 1 января Россия прекратила поставку нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщило российское агентство РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в нефтяной отрасли Беларуси. Также об отсутствии поставок со ссылкой на белорусскую сторону пишет "Интерфакс". По некоторой информации, запасов сырья на белорусских НПЗ может хватить примерно на 20 дней работы.

- Я думаю, что прекращение поставок нефти в Беларусь - это больше техническая проблема. Понятно, что белорусский правитель старался до конца прошлого года убедить Владимира Путина согласовать цены на нефть и газ, но это не удалось. После этого Александр Лукашенко, видимо, и дал приказ разрабатывать альтернативные варианты поставки нефти в страну. Возможно, Кремль в связи с этим и решил проучить официальный Минск и дал сигнал, чтобы показать, кто в доме хозяин, - сказал эксперт Радыё Рацыя.

- Как может решиться эта ситуация?

- Я не думаю, что конфликт затянется надолго, какой-то компромисс в скором времени найдут, и нефтяной вопрос решат. Но, полагаю, больше на российских условиях, чем на белорусских.

- Что грозит белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям?

- Пока ничего, так как запасы сырья есть, и заводы не прекращать работу. И они все же надеются, что в скором времени проблема исчезнет. Белорусский правитель прав, когда говорит, что можно найти и альтернативные варианты поставки нефти в страну, хотя и по более дорогим ценам. Но все-таки логистические проблемы, которые неизбежно возникнут, не решишь за несколько дней. Поэтому, если ситуация не разрешится, теоретически даже возможно, что на какое-то время могут прекратить работу белорусские НПЗ.

- Смертельно ли для Беларуси, если страна будет покупать нефть и газ по мировым ценам?

- Безусловно, не смертельно, но это, если мы говорим о какой-то абстрактной Беларуси. А вот для страны с нереформированной экономикой это очень плохая ситуация.