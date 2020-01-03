Польское cлово 2019 года - климат 1 3.01.2020, 21:33

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Лингвисты оказались единодушны в своем мнении.

Klimat (климат) выбран польским словом 2019 года. Лингвисты единодушны во мнении, что оно чаще всего появлялось в публичном пространстве, передает «Польское радио».

Как оказалось, «климат» был важен не только для поляков в этом году. Это слово также победило во многих других странах — среди прочих в Швеции как «климатическая забастовка» или в Великобритании и Швейцарии как «молодежь за климат».

«Климат» в Польше победил среди языковедов.

Около 34 тысяч человек приняли участие в голосовании в интернете.