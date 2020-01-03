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Культурными столицами ЕС в 2020 году стали два города

  • 3.01.2020, 22:42
Культурными столицами ЕС в 2020 году стали два города
город Риека
Фото: fmagay/flickr

Эти города примут эстафету у болгарского Пловдива и итальянской Матеры.

С 1 января 2020 года звание культурной столицы Евросоюза на один год приняли на себя два европейских города - хорватский Риека и ирландский Голуэй. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии, пишет liga.net.

"Благодаря назначению культурных столиц Европы продвижение культуры как ключевого элемента нашего образа жизни оказывает положительное влияние на общество в измерении социальной инклюзивности, интеграции и экономического роста. Это позволяет людям приобретать новый опыт, новые навыки и возможности для участия в общественной жизни, что делает общества более справедливыми и сплоченными", - отметил вице-президент Еврокомиссии по продвижению европейского пути жизни Маргаритис Шинаси.

Риека стала первым городом Хорватии, получившим звание культурной столицей Европы. Риека выбрала слоган "Порт разнообразия". В культурных проектах, запланированных в Риеке в течение года, примут участие 250 организаций из 40 стран.

Голуэй стал третьим городом Ирландии, которое удостоился звания культурной столицы, после Дублина (1991) и Корка (2005). Лозунгом для Голуэй стал – "Впусти магию". Одной из главных тем культурных мероприятий в Голуэй будет популяризация ирландской литературы и кельтских традиций дохристианской эпохи.

Практика ежегодного избрания Европейских культурных столиц была начата в 1985 году.

Риека и Голуэй примут эстафету культурных столиц от болгарского Пловдива и итальянского города Матера, которые носили это звание в 2019 году.


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