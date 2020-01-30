В Персидском заливе горит танкер с нефтью

В Персидском заливе горит танкер с нефтью2
- 30.01.2020, 8:42
- 2,297
Судно находится примерно в 35 км от побережья ОАЭ.
У побережья Шарджи в ОАЭ на борту нефтяного танкера вспыхнул масштабный пожар, сообщает Reuters.
Отмечается, что танкер находится примерно в 35 км от побережья.
В Федеральном управлении транспорта ОАЭ заявили, что работают над ликвидацией пожара на судне.
⚡️URGENT⚡️ #UAE : Un pétrolier est en feu au large de la côte de #Sharjah aux Émirats arabes unis. pic.twitter.com/05bxMsgFLU— FranceNews24 (@FranceNews24) January 29, 2020