В Персидском заливе горит танкер с нефтью 2 30.01.2020, 8:42

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Судно находится примерно в 35 км от побережья ОАЭ.

У побережья Шарджи в ОАЭ на борту нефтяного танкера вспыхнул масштабный пожар, сообщает Reuters.

Отмечается, что танкер находится примерно в 35 км от побережья.

В Федеральном управлении транспорта ОАЭ заявили, что работают над ликвидацией пожара на судне.