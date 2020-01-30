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В Персидском заливе горит танкер с нефтью

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  • 30.01.2020, 8:42
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В Персидском заливе горит танкер с нефтью

Судно находится примерно в 35 км от побережья ОАЭ.

У побережья Шарджи в ОАЭ на борту нефтяного танкера вспыхнул масштабный пожар, сообщает Reuters.

Отмечается, что танкер находится примерно в 35 км от побережья.

В Федеральном управлении транспорта ОАЭ заявили, что работают над ликвидацией пожара на судне.


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