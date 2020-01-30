В Польше умер белорусский оппозиционер Дмитрий Шевель 2 30.01.2020, 19:11

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Дмитрий Шевель

Активист на протяжении двух недель был без сознания после инсульта.

30 января в Торуни умер оппозиционный активист Дмитрий Шевель, который на протяжении двух недель был без сознания после инсульта. Об этом со ссылкой на жену оппозиционера сообщил председатель могилевской областной Коалиции демократических сил Григорий Костусев.

«Дмитрий Шевель умер сегодня утром. Партия БНФ, все мы потеряли настоящего борца за нашу страну, за нашу Беларусь. Трудно даже осознавать, что Дмитрия больше не будет с нами», – написал Григорий Костусев.

15 января у Дмитрия Шевеля случился инсульт. В Торуньской больнице ему сделали операцию, после которой пациент находится в бессознательном тяжелом состоянии.

Ситуация осложнялась тем, что новую работу Дмитрий нашел только в прошлом месяце и еще не успел оформить медицинскую страховку. В результате на оплату лечения были нужны около 15 тысяч злотых (около $ 4000).

На странице MOLAMOLA на лечение и реабилитацию Дмитрия собрали почти Br 2500. Деньги вероятно пойдут сейчас на доставку тела в Беларусь.

Дмитрий Шевель родом из Логойска. Был председателем Минской областной организации Партии БНФ. Был наблюдателем на выборах, сам выдвигался кандидатом в местные депутаты, его неоднократно задерживали и штрафовали за участие в акциях протеста.

В 2014 году его уволили с должности системного администратора иностранного предприятия ООО «Минавто» в Логойске. Сам Шевель считал, что увольнение произошло по политическим причинам.