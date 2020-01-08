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Свидетели рассказали подробности крушения украинского самолета в Иране

  • 8.01.2020, 22:33
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Свидетели рассказали подробности крушения украинского самолета в Иране
фото: reuters

Самолет Boeing 737 разбился после вылета из Тегерана.

Один из очевидцев катастрофы самолета МАУ в Иране заявил, что на месте крушения были разбросаны тела, а обломки самолета были на поле и в водоканале.

Об этом сообщает ТСН.

«Мы слышали взрыв. Я как раз ехал на работу, но повернул к этому месту. Когда приехал, то обломки самолета и тела пассажиров были разбросаны вокруг. Малые обломки были на поле и в водоканале», — сказал очевидец.

По словам спасателя Хоссейна Ахмаджадеха, самолет тянулся по земле 500 метров.

«Самолет по земле протянулся еще метров 500. К счастью, он упал не в жилой квартал, а на футбольное поле и водоканал. Обломки разбросаны совершенно рядом с домами в большом радиусе», — сказал он.

Тела погибших перевозили в местный центр неотложной помощи. По словам судмедэкспертов, распознать погибших будет крайне трудно, все тела очень сильно изувечены.


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