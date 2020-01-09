закрыть
9 января 2020, четверг, 21:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Сегодня сборная Беларуси по гандболу стартует на чемпионате Европы

1
  • 9.01.2020, 18:38
Сегодня сборная Беларуси по гандболу стартует на чемпионате Европы
Фото: БФГ

Белорусы встретятся с сербами.

В четверг, 9 января, мужская сборная Беларуси по гандболу примет старт на чемпионате Европы, который впервые примут сразу три страны (Австрия, Норвегия и Швеция), передает pressball.by.

В 20.15 по минскому времени в австрийском Граце гандболисты Юрия Шевцова сыграют первый матч группового этапа с сербами.

Смотреть видеотрансляцию матча можно в "МТС ТВ".

Также в нашем квартете выступят сборные Хорватии и Черногории.


популярное за неделю

Мнение

Игра в тридцать одно
Игра в тридцать одно Ирина Халип
Оккупанты или идиоты?
Оккупанты или идиоты? Светлана Калинкина
Крапленая 31-я карта
Крапленая 31-я карта Валерий Карбалевич
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти Николай Статкевич