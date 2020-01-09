Сегодня сборная Беларуси по гандболу стартует на чемпионате Европы

Сегодня сборная Беларуси по гандболу стартует на чемпионате Европы1
- 9.01.2020, 18:38
Белорусы встретятся с сербами.
В четверг, 9 января, мужская сборная Беларуси по гандболу примет старт на чемпионате Европы, который впервые примут сразу три страны (Австрия, Норвегия и Швеция), передает pressball.by.
В 20.15 по минскому времени в австрийском Граце гандболисты Юрия Шевцова сыграют первый матч группового этапа с сербами.
Смотреть видеотрансляцию матча можно в "МТС ТВ".
Также в нашем квартете выступят сборные Хорватии и Черногории.