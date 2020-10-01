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Первым пациентам в Минске ввели российскую вакцину от коронавируса

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  • 1.10.2020, 11:31
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Первым пациентам в Минске ввели российскую вакцину от коронавируса
Фото: onliner.by

Манипуляции провели в минской городской поликлинике №28.

Сегодня в минской городской поликлинике №28 первая пациентка и пациент из Беларуси получили вакцину от коронавируса. Вакцина — российская «Спутник V», пишет «Онлайнер».

Она разработана в институте Гамалеи в России. С первыми привитыми пациентами начинается стадия клинических испытаний вакцины в Беларуси.

Всего в исследованиях вакцины примут участие 100 белорусов. Сегодня днем и. о. министра здравоохранения Пиневич отметил, что «желающих было в разы больше».

Часть добровольцев получит плацебо. Исследования продолжатся минимум 180 дней.

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