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В четверг в Беларуси ожидается до +16 градусов

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  • 14.10.2020, 18:10
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В четверг в Беларуси ожидается до +16 градусов

Будет облачная с прояснениями погода.

В Беларуси 15 октября похолодает, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер ожидается южный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем будет плюс 8-13, по юго-востоку - 14-16 градусов выше нуля.

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