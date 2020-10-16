Судью на мыло! 1 Ирина Халип

16.10.2020, 11:05

1,802

Ирина Халип

Неужели они всерьез надеялись испугать спортсменов тюрьмой?

«Он знал, на что шел», - самая глупая и подлая фраза из всех возможных. Так говорили об исчезнувших Захаренко с Гончаром: мол, бросили вызов тирану осознанно – значит, предполагали, что их могут убить, и добровольно пошли на смерть. Так говорили о политиках, которых четверть века бросали в тюрьмы. Так говорили о журналистах, которых избивали на митингах и тоже бросали в тюрьмы. Так говорили о тех, кто выходил на улицы и лишался работы и карьеры. «Знали, на что шли», - в этом есть и подлость, и высокомерие, и трусость.

К счастью, белорусы больше не произносят эту фразу, в нашем обществе она звучит постыдно. Белорусы поняли, что сознательный выбор сопротивления, а не сомнительного благополучия – это не «знал, на что шел», а единственная возможность жить в согласии с собственной совестью.

А вот о спортсменах эту фразу не говорили вообще никогда, независимо от того, что те произносили вслух. Потому что со спортсменами и так все всегда было понятно: они-то уж точно знали, на что шли, причем с самого детства.

Они выбирали утренние тренировки в то самое время, когда ровесники еще мирно спали, и до будильника в школу оставался минимум час. Вечерние тренировки, когда друзья рубились в компьютерные стрелялки. Спортлагеря летом вместо поездки с мамой и папой на море. И это в детстве. Да и потом - сборы, соревнования, чемпионаты, травмы, допинг-пробы, суровая дисциплина, тяжелейший режим, бесконечный самоконтроль – и очень короткая спортивная карьера. И никакой гарантии, что она завершится олимпийской медалью или даже чемпионским титулом.

Елена Левченко в спорте те же самые четверть века, что Саша три процента у власти. А теперь давайте сравним их жизнь. Честные победы одной – через пот и кровь (тот случай, когда это не фигура речи: две операции на одном колене и четыре – на другом). Две трети жизни в суровых условиях спортивной дисциплины, титул лучшей центровой чемпионата мира 2010 года, спортивные клубы Америки и Китая – все трудно и честно у баскетболистки Левченко. И бесконечная жирная жратва Саши три процента, который ничего в жизни не умеет – просто потому, что лень было чему-нибудь учиться, - питекантропическая развращенность и заплывшие от жира и безнаказанности мозги. Бесконечные императивы «дай!», «убей!», «мочи!» и полная неспособность хотя бы что-нибудь сделать самостоятельно. Так неужели этот второй всерьез думал сломать ту, первую, тюрьмой? Дурак, ей-богу…

Я прекрасно понимаю, почему был дан приказ не выпускать после пятнадцати суток Елену Левченко, а устроить ей дополнительное испытание с новым задержанием и судом. Во-первых, потому, что не сломалась, не пообещала вступить в «Белую Русь» и выступить на очередном женском форуме с Басковым. Во-вторых, потому, что на фоне этой двухметровой красавицы сам Саша три процента выглядит карикатурным неуклюжим рохлей, и это несомненно повод мстить ей, красавице. А в-третьих, все эти годы он искренне считал спортсменов своей собственностью: под его красно-зеленым флагом выступают, медали зарабатывают, имидж исправляют, как могут («может, не такой уж жуткий в той Беларуси режим, если там такие классные спортсмены, и все условия для них созданы?..») и даже некоторую легитимность обеспечивают: страны, куда ему навсегда был закрыт доступ в качестве тирана, вынуждены были принимать его в роли главы МОК. Так что для него спортсмены были чем-то вроде крепостных. Да и голоса они обычно не подавали. А тут вдруг громко заговорили. На улицы вышли. Плакаты «Спортсмены с народом!» и «Народ – чемпион!» нарисовали. Для него это – личное предательство и измена родине. Так что давай, Левченко, на нары! Герасименя, пошла вон со своей школой плавания! Гандболисты, тренируйтесь в подворотне! Боксеры, вперед в одном забеге с Левченко!

Совсем, выходит, плох стал Саша. Понять простые вещи он уже не в состоянии. Даже не простые, а элементарные: спорт – это и есть одна из главных основ единства и диалога в любой стране. Генерал и солдат, академик и студент, банкир и школьник в обычной жизни бесконечно далеки друг от друга. Но на одной трибуне стадиона, болея за команду, они становятся единомышленниками и соратниками, хором скандируют одни и те же кричалки и радостно прыгают после очередного очка в пользу своих.

Спорт сближает всех. «Болеем за наших!» – лозунг для каждого. Своими спортсменами мы все восхищаемся одинаково, независимо от того, за кого мы голосовали и сколько раз выходили на акции протеста. И защищаем их мы тоже вместе. А когда их арестовывают и отправляют под лукашенковский суд, мы орем «судью на мыло!» всеми своими девяносто семью процентами. И сегодня нас наконец слышит весь мир.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».