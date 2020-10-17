Экономист: Информация о дотациях скрывается, чтобы не вызвать забастовки на предприятиях 12 17.10.2020, 9:56

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фото: tass/v. sharifulin

Луканомика готова рухнуть до уровня Венесуэлы.

Только за четыре прошедших месяца, с июня по сентябрь белорусские власти выделили не менее 2 млрд рублей в рамках «антиковидных мер поддержки предприятий реального сектора экономики».

При этом отмечается, что точная цифра господдержки не известна, поскольку ряд документов об оказании помощи имеют гриф «Для служебного пользования».

Засекречивают данную информацию белорусские власти потому, что не хотят показывать, как на самом деле складывается экономическая ситуация в стране, уверен известный белорусский ученый-экономист, аналитик, кандидат экономических наук, доцент Леонид Злотников.

Узнали у него, как все-таки обстоят дела с нашей экономикой и сколько еще в нее потребуется вложить средств для того, чтобы власти смогли удержать свой «секрет» в тайне.

— Не могут же они сейчас сказать: ребята, вы скоро поневоле забастуете на заводах, даже не в поддержку каких-то принципов демократии, а от того, что вам платить перестанут или покупательская способность снизиться из-за инфляции, — рассуждает эксперт в экспресс-комментарии «Салідарнасці». —Информация о дотациях скрывается в политических целях, чтобы сегодня разрулить ситуацию, а дальше — хоть потоп. Никто у власти не думает, что будет завтра. Сегодня надо спасти власть.

И это «завтра», по его словам, при отсутствии серьезной внешней поддержки может наступить очень скоро.

— Я думаю, в течение следующего года ситуация станет еще более суровой, чем сегодня, уровень жизни может быстро понизиться, и мы можем пойти по пути Венесуэлы, Кубы и Северной Кореи, где низкий уровень жизни установился надолго. Таким может стать наше будущее уже через год-два, если сегодня не произойдет существенных изменений, — делает неутешительный прогноз экономист.

Спасти ситуацию, по его мнению, может внешняя помощь, подкрепленная внутренними реформами. Иначе она только увеличит и без того непомерный внешний долг.

О неэффективности белорусской экономики свидетельствует возросшая с начала года в два раза процентная ставка на рынке евробондов. В таких условиях вряд ли нам удастся найти желающих предоставить хоть какие-то заимствования.

— Несколько раз нам давал крупный кредит МВФ, потом помогал Евразийский фонд стабилизации и развития, были отдельные инфраструктурные проекты на несколько миллионов долларов с Всемирным банком и ЕБРР.

Все эти финансовые организации давали деньги взамен за обещание провести реформы, которые должны были привести страну к рыночной экономике. Но каждый раз попытки поддержать белорусскую экономику с требованием проведения каких-то реформ ничем не кончались.

Лукашенко всегда объяснял, что резкий переход к рынку понизит уровень жизни населения, поэтому, мол, мы будем двигаться постепенно. На самом деле не двигались вообще, и в 2015 году он заявил, что мы будем строить социализм.

По сути, имелась в виду «командная экономика» с идеями справедливости и распределения по труду. Эти ценности понравились народу в период разрухи в середине 90-х. Но с тех пор все соседи, включая ту же Россию, постепенно переходят к рынку, — констатирует эксперт.

Не секрет, что Россия на протяжении многих лет была основным «благодетелем» Беларуси, ежегодно предоставляя нам в качестве различных субсидий 5-7 млрд долларов. По оценкам специалистов, с 2004 по 2018 годы Россия дала Беларуси около 100 млрд долларов.

Но даже этих денег не хватило бы на поддержание «белорусского социализма», о котором говорил Лукашенко.

— Кроме российских субсидий мы проедали свои собственные основные фонды. И если в 2005 году внешний долг страны был 1,5-2 млрд долларов, то теперь он стал 40 млрд! И эти деньги мы должны отдавать.

Устарели морально наши крупные предприятия машиностроения. Они не обновлялись, разворовывались в процессе неэффективной реконструкции и дают все меньше отдачи для страны.

Миллиарды долларов за период правления Лукашенко были потрачены на реконструкцию сельского хозяйства. Эти деньги мы просто угробили, потому что на сегодняшний день с агропромышленных предприятий имеем только невозвратные долги.

В итоге сегодня, согласно официально статистике, белорусы на питание с алкоголем тратят около 45% своего бюджета. Такой показатель был в стране в период самого низкого падения экономики после 90-х — в 2001-2002 годах.

В других странах мира этот показатель намного ниже и именно он является одним из главных, который указывает на уровень жизни населения, — отметил Злотников.

Экономист подсчитал, сколько понадобится средств белорусам для того, чтобы не пойти по пути Венесуэлы, Кубы и Северной Кореи.

— Для поддержания хотя бы нынешнего далеко не лучшего экономического положения нам необходимы внешние субсидии в размере 10 млрд долларов в год. Из них 4-5 млрд придется возвращать в счет ранее взятых долгов и столько же нужно, чтобы уровень жизни не упал ниже, чем есть сейчас, — подытожил эксперт.

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