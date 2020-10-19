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«Стало очень заметно ухудшение финансового состояния людей»

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  • 19.10.2020, 10:52
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«Стало очень заметно ухудшение финансового состояния людей»

Белорусы хотят жить лучше.

Житель Барановичей, который работает автомаляром, рассказал intex-press.by, во сколько обходится аренда квартиры на окраине города, от каких трат и по каким причинам не может отказаться, а также как распределяет бюджет между девушкой и накоплениями:

- В школе мне нравилось рисовать, и получалось это у меня очень хорошо. Я был самоучкой, много срисовывал, отрабатывая четкость и плавность линий, учился смешивать цвета и оттенки, чтобы получить идеальный результат на картине, и мечтал поступить в художественную академию. К сожалению, по настоянию родителей вместо переезда в другой город за мечтой, я пошел служить в армию. После нее желание поступать на художника у меня пропало: я посчитал, что много времени упущено и что мне уже пора искать работу и становиться на ноги.

Мой близкий друг занимался покраской автомобилей, и, когда мне нужна была работа, ему нужен был помощник. Таким образом, теорию сразу же применяя на практике, я стал автомаляром, и уже через пару лет начал работать отдельно от друга.

«Зарплата упала в два раза»

В целом, моя работа мне нравится. График я устанавливаю себе сам, если нужны выходные среди недели, то я всегда могу их себе обеспечить. Отпуск я также подстраиваю так, как удобно мне, а не всему трудовому коллективу. Хотелось бы сказать, что зарплата также полностью зависит от меня и что чем больше заказов я беру, тем больше зарабатываю, но сейчас это уже не так. За последние несколько лет моя зарплата упала в среднем в два раза.

Стало очень заметно ухудшение финансового состояния людей. Если года три-четыре назад автовладельцы не раздумывая шли на дополнительные траты в обслуживании внешнего вида авто, например, соглашались на полировку всего кузова вместо двух-трех покрашенных элементов или стремились в кратчайшие сроки исправить малейшие недочеты в виде неглубоких царапин или вмятин, то сейчас большинство ждет, что называется, до победного и обращается в мастерскую, когда с элементами кузова уже совсем все печально.

«Не нравится — не снимайте»

Я живу со своей девушкой в съемной однокомнатной квартире. Месяц аренды стоит 200 рублей. С учетом того, что квартира находится на окраине города и ремонт в ней не такой уж современный, цена мне кажется слегка завышенной. Но, периодически просматривая объявления о сдаче квартиры, я прихожу в ступор: почему в такое сложное время такие высокие цены на аренду жилья? Как показывает практика, ответ у хозяев квартиры один: «Не нравится — не снимайте».

В арендную стоимость расходы на коммунальные услуги не входят, и их мы оплачиваем отдельно. А это примерно 50 рублей в месяц. Домашним телефоном и телевидением мы не пользуемся, а за интернет и два мобильных телефона — мой и девушки — я плачу еще около 100 рублей ежемесячно. Вот и получается, что треть дохода — это оплата крыши над головой и коммуникаций.

Продукты — по акциям

В нашей неофициальной семье так заведено, что деньги на продукты, в основном, трачу я. Как правило, на выходных раз в неделю мы с девушкой едем в какой-нибудь из наших немногочисленных супермаркетов и закупаемся там продуктами на ближайшие семь дней. В тележке с продуктами обычно лежат макароны, гречка, рис, консервы, а также замороженное мясо птицы и рыба. Индейку и говядину мы не покупаем — дорого, а вот свининой иногда можем «шикануть». Также мы обязательно покупаем молоко, сыры, творог, фрукты и овощи по сезону. Сладкое к чаю и кофе также всегда есть у нас на столе, как и сами чай-кофе.

Продукты я предпочитаю покупать в магазинах крупных торговых сетей, потому что там всегда можно найти на полках акционные товары и потратить меньше. К слову, на продукты у меня уходит около 400 рублей.

«От авто отказаться не готов»

У меня есть машина, содержание которой в копеечку не влетает, но тем не менее ощутимо для моего бюджета. В месяц на топливо я трачу порядка 100 рублей: езжу на работу, в гости к друзьям, вожу девушку по ее делам — стрижки, маникюр и все такое. Кончено, можно было бы экономить на топливе, если ездить на работу по проездному в общественном транспорте, но от комфортного передвижения в автомобиле я отказываться не готов. Одни рассказы знакомых о давке в автобусах в часы пик чего стоят! Правильно говорят, что самые богатые — автомобилисты: как бы топливо не дорожало, ездить на машине мы будем всегда.

А вот на что я деньги не трачу, так это средства гигиены, стиральные порошки, жидкости для мытья посуды и прочие бытовые вещи. Их со знанием своего дела и за свою зарплату покупает моя девушка. Она же меня и стрижет, избавляя от трат на парикмахера. На косметику и различные женские штучки девушка у меня денег тоже не берет, а я и не настаиваю.

Развлечения и накопления

За наши семейные развлечения финансово отвечаю я. Раз в неделю или две мы ходим в кино, нередко бываем в кафе или заказываем на дом пиццу или роллы, если вкусненького хочется, а идти куда-то — нет. Конечно, я как мужчина мог бы обойтись без кино и кафе, а девушке этого хочется, и я ее понимаю. К слову, на комедии и мелодрамы мы ходим чаще, чем на триллеры и боевики.

Мы живем вместе достаточно давно и планируем пожениться. Свадьбу играть в кредит, как это делают многие, нам не хочется. Но и не хочется экономить на всем подряд, откладывая каждую копейку. Те деньги, которые остаются от моего дохода, на развлечения и накопления к свадьбе мы делим пополам. Обычно это 75 рублей на кино, кафешки и пиццерии и, соответственно, столько же в копилку. Правда, из денег на будущую свадьбу мы иногда берем какую-то часть, чтобы купить что-то дорогостоящее из одежды или обуви.

Мне очень хочется верить, что доходы вырастут, мы заживем лучше и что накопить можно будет не на что-то одно годами, а на несколько категорий и за пару месяцев.

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