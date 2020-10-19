«Отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко» 6 19.10.2020, 21:16

4,410

Как протестовали столичные пенсионеры.

Сразу две уличные акции прошли 19 октября в центре Минска. На Марш мудрости собрались столичные пенсионеры — сторонники перемен, свою акцию также провели ябатьки, пишет naviny.by.

Участники Марша мудрости собирались у Красного костела, а ябатьки — у Дома правительства. Участников провластной демонстрации свозили в Минск на автобусах.

От Красного костела участники Марша мудрости пошли по проспекту Независимости. Демонстранты несли бело-красно-белые флаги, зонты такой же расцветки и живые цветы. Пенсионеры скандировали «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Выпускай!», «Лукашенко в автозак!», «Караева под суд!», «Трибунал!», у многих были плакаты «Мы за честные выборы», «Мы не рабы, пенсіянеры з моладдзю!», «Наши отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко».

За происходящим наблюдали силовики в гражданской одежде с закрытыми лицами, сотрудники милиции и МЧС.

Вскоре к маршу присоединилась легендарная активистка оппозиции 73-летняя Нина Багинская.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».