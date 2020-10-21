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Bloomberg: ІТ-компании бегут из Беларуси

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  • 21.10.2020, 8:57
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Bloomberg: ІТ-компании бегут из Беларуси

Главное направление — Украина.

За последнее десятилетие в Минске произошла чрезвычайно странная вещь: несмотря на авторитарное правление Лукашенко, белорусские технологические компании процветали. Образованные кадры в смеси с самой низкой в Европе стоимостью рабочей силы позволили разработчикам игр и аутсорсинговым фирмам завоевывать клиентов по всему миру.

Но, по словам соучредителя инвестиционного клуба Angels Band Кирилла Голуба, теперь этот успех под угрозой, - пишет Bloomberg (перевод - unian.net).

После сомнительных президентских выборов милиция Беларуси выключила интернет в стране на три дня и жестоко атаковала участников протестов. В офисах Yandex и PandaDoс провели обыски. 41-летний Голуб тоже был арестован возле своего дома в пригороде Минска.

"Если Лукашенко сохранит власть, ІТ-сектор убьют и закопают", - считает он. Голуба выпустили из тюрьмы через три дня после задержания.

На фоне того, как режим Александра Лукашенко расправляется с оппозиционными лидерами и обращается за помощью к Владимиру Путину в борьбе с участниками протестов, все большее количество работников технической сферы бегут из Беларуси за границу. Украина, по словам Голуба, - главное направление. Если такой отток будет длительным, это подорвет попытки Лукашенко выставить себя "защитником экономики".

Белорусский ІТ-сектор развивался на фоне упадка экономики, в которой доминируют государственные аграрные предприятия и заводы тяжелой промышленности, унаследованные от СССР. На ІТ приходится примерно 6,5% ВВП Беларуси. В прошлом году отрасль была ответственна за экономический рост, - сказал бывший министр экономики Дмитрий Крутой, который сейчас занимает должность заместителя главы администрации Лукашенко.

Белорусский Hi-Tech Park, расположенный на восточных окраинах Минска, разросся и теперь насчитывает почти 700 компаний. Его открыли 15 лет назад. Примерно 60 тысяч человек работают там, зарабатывая на экспорте своих услуг и продуктов 2 миллиарда долларов ежегодно. Большинство из работников - относительно молодые люди, которые много путешествовали и зарабатывают в четыре раза больше средней зарплаты в Беларуси. Это мобильные люди.

Вечером в минувшую пятницу несколько десятков работников компаний из парка устроили акцию протеста, но милиция их разогнала. Ранее аполитичный топ-менеджер белорусского отделения компании EPAM Павел Либер переехал в Украину.

Перед этим он независимо от своей компании помог разработать программу, которая разоблачала фальсификацию выборов.

"Сначала власть не воспринимала нас серьезно. Но с ростом количества пользователей приложения, в конце июля я и моя команда из 40 человек были вынуждены покинуть Беларусь из соображений безопасности", - сказал Либер, общаясь с журналистами Bloomberg по телефону из Киева.

Технологические предприятия быстро выступили против жестокой реакции милиции на протесты, которые вспыхнули после "победы" Лукашенко на сфальсифицированных выборах 9 августа. Через несколько дней исполнительные директора компаний, на которые работает около 20 тысяч человек, подписали открытое письмо. В нем они предупреждали, что из-за жестоких расправ с участниками протестов ІТ-специалисты могут покинуть страну.

Среди подписантов был основатель и генеральный директор EPAM Systems Аркадий Добкин, разработчик игры World of Tanks Виктор Кислый, а также инвестор Юрий Гурский, который продал белорусские приложения Facebook и Alphabet.

EPAM-крупнейшая ІТ-компания в Беларуси. Она может перевезти ограниченное количество сотрудников в другие страны, но не планирует масштабный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Российский Yandex эвакуировал некоторых работников из Минска, о чем писало издание The Bell со ссылкой на источники. Тенденция может разрастись.

Разработчик приложения Flo, на которого в Беларуси работает 200 человек, рассматривает переезд в Литву, Польшу или Великобританию. Об этом изданию сказал Юрий Гурский.

"Никто не хочет жить в Северной Корее посреди Европы.(...) Для ІТ-инженеров нет границ. Они могут найти работу где угодно", - сказал глава компании PandaDoc Никита Микадо, который собирается перевезти 250 программистов из Беларуси, если ситуация ухудшится.

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