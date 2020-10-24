Дональд Туск: Белорусы по-настоящему близки к победе, Лукашенко потерпит поражение 1 24.10.2020, 13:59

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Политик смотрит оптимистично на ситуацию в Беларуси.

Об этом в своем интервью «Радыё Свабода» заявил Дональд Туск — один из виднейших европейских политиков, бывший глава Европейского Совета, а ныне председатель Европейской народной партии (крупнейшая партия ЕС).

Туск сказал, что до сих пор находится под впечатлением от последней встречи со Светланой Тихановской и другими лидерами белорусской оппозиции. «В каком-то смысле они очень романтичны, очень смелы и даже героичны. Но в то же время они очень реалистичны, очень ответственны».

Политик высказал свою уверенность в победе народа Беларуси, сославшись на свой опыт во время борьбы народа Польши с коммунистическим режимом, где людей на улицах избивали силовики. Он добавил, что почти все лидеры стран уверены в поражении Лукашенко в этой схватке. Туск заявил что смотрит оптимистично на ситуацию в Беларуси и что ЕС продолжит оказывать усиленную поддержку Беларуси.

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