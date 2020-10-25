«Сашу с 35-метровой высоты еще на 200 метров откинуло» 5 25.10.2020, 9:56

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Стали известны подробности ЧП на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.

Еще неделю назад Ольга и Александр занимались ремонтом в квартире, в которую планировали переехать после свадьбы. Но теперь этим планам уже не сбыться: в прошлый понедельник Саша ушел на работу и не вернулся. Три дня назад его похоронили. Александр Русинович — уже вторая за последние три месяца жертва Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, который построили китайцы, пишет tut.by.

Фото: tut.by

19 октября Светлогорск потрясла новость: на новом «китайском», как его здесь зовут, заводе — снова ЧП со смертельным исходом.

Позже в СК сообщат: «При выполнении огневых работ при прокладке трубопровода отвода паровоздушной смеси от клапанов бака с талловым маслом произошел взрыв и начался пожар. Погиб 40-летний электросварщик. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)».

Фото: tut.by

Но в Светлогорске и без официальных комментариев уже и так все знали: погиб Александр Русинович.

Александр работал электрогазосварщиком в «Тресте Белсантехмонтаж № 1». Последние два месяца предприятие было подрядчиком на Светлогорском ЦКК. Говорят, работы были сложные и требовались высококлассные специалисты. Поэтому и отправили бригаду Саши.

Фото: tut.by

Встречаемся с сестрой погибшего Еленой и его невестой Ольгой у проходной ЦКК. Сегодня о трагедии здесь напоминает лишь опаленный резервуар — он хорошо виден с дороги. Женщины смотрят на него покрасневшими от бесконечных слез глазами и, кажется, до сих пор не могут поверить в случившееся.

— Звонят Сашины коллеги и рыдают. Тоже не могут поверить, что так вышло, что его больше нет. Они нам потом уже рассказали, как сами с той лестницы [после взрыва] кубарем летели. А Саша был на бочке — и его с 35-метровой высоты еще на 200 метров откинуло на асфальт. Там без шансов было, — плачет Ольга.

Фото: tut.by

Женщина говорит, что за годы работы электросварщиком Саша работал на многих сложных объектах, но когда отправили на ЦКК, ее сердце было не на месте. Она уверена: Александр не мог пренебречь техникой безопасности. Но почему он вообще согласился выполнять огневые работы на резервуаре с талловым маслом, — вопрос, который теперь не дает покоя Ольге.

Фото: tut.by

В Светлогорске до сих пор обсуждают трагедию: местные шокированы очередной смертью на предприятии, а еще очень переживают за экологическую обстановку. Им не очень понятно, что и почему там в понедельник взрывалось и горело. Слухов и домыслов добавляет и тот факт, что работников расположенной по соседству с заводом овощной фабрики сразу после ЧП отпустили по домам, а заведующим местных детских садов в понедельник, говорят, пришло распоряжение отменить прогулки детей и закрыть окна.

Фото: tut.by

20 октября на сайте Светлогорского ЦКК появилась информация о том, что чрезвычайная ситуация, возникшая на предприятии накануне, была своевременно ликвидирована силами подразделений МЧС. Участок по производству таллового масла, на котором случился пожар, является вспомогательным, а потому ритм работы и технологический процесс производства сульфатной беленой целлюлозы нарушен не был. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.

«По результатам измерений, проводимых центральной производственной лабораторией, превышений предельно-допустимой концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено».

Напомним, завод беленой сульфатной целлюлозы на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате строился несколько лет при помощи кредитов китайских банков, а генподрядчиком выступила корпорация CAMCE. Все это время новый завод оказывался в эпицентре скандалов: то китайцы уложили сотни километров бракованного кабеля, то власти никак не могли решить, что делать с многочисленными жалобами местных жителей на зловония.

В мае прошлого года на ЦКК обвалилась часть крыши одного из цехов.

А 30 июля на Светлогорском заводе беленой целлюлозы произошла авария, в которой пострадали два работника. Один из них, сварщик 6-го разряда Алексей Сасновский, попал в реанимацию с ожогами более 90% поверхности тела — позже он умер. Также с ожогами был госпитализирован рабочий Александр Арех. Мужчины попали под струю суспензии щепы, вырвавшуюся из трубопровода после ремонтных работ.

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