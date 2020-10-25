Силовик выстрелил резиновой пулей мужчине в живот на Марше в Минске 28 25.10.2020, 19:35

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Фото: РИА новости

Каратели специально целились в мирных демонстрантов.

Корреспондент «Новой газеты» в Минске сообщает, что при разгоне акции каратели стреляли резиновыми пулями по людям.

Как минимум один демонстрант ранен — у него перебит живот.

Публикуем снимок мужчины, в которого фашисты недавно выстрелили резиновой пулей.

Только забастовка сможет остановить беспредел и издевательства карателей над белорусским народом.

Следить за событиями воскресного протестного Марша можно было в онлайне сайта Charter97.org.

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