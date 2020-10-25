Силовик выстрелил резиновой пулей мужчине в живот на Марше в Минске

Силовик выстрелил резиновой пулей мужчине в живот на Марше в Минске28
- 25.10.2020, 19:35
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Каратели специально целились в мирных демонстрантов.
Корреспондент «Новой газеты» в Минске сообщает, что при разгоне акции каратели стреляли резиновыми пулями по людям.
Как минимум один демонстрант ранен — у него перебит живот.
Публикуем снимок мужчины, в которого фашисты недавно выстрелили резиновой пулей.
Только забастовка сможет остановить беспредел и издевательства карателей над белорусским народом.
Следить за событиями воскресного протестного Марша можно было в онлайне сайта Charter97.org.