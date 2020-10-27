Россия потеряла некогда ключевого союзника Индию 5 27.10.2020, 15:27

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Дели расширяет военное сотрудничество с США.

Индия, некогда ключевой союзник России в Азии и крупнейший покупатель российского оружия, окончательно переориентируется на военное сотрудничество с США, пишет finanz.ru.

Во вторник Индия и Штаты заключили соглашение BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial Cooperation), которое предусматривает обмен передовыми военными технологиями и геопространственной информацией.

Как сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх на пресс-конференции, документ был подписан в ходе третьего индийско-американского министерского диалога «2 плюс 2», в котором приняли участие индийские министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, американский госсекретарь Майкл Помпео и министр обороны США Марк Эспер.

BECA позволит Индии получать доступ в режиме реального времени к точным данным и топографическим изображениям с военных спутников Пентагона.

Дели и Вашингтон смогут обмениваться топографической информацией, морскими, аэронавигационными и другими картами, а также коммерческими изображениями, геофизическими, геомагнитными и гравитационными данными. «Это соглашение - дальнейший шаг в развитии партнерства двух стран», - сказал Сингх.

Как сообщает NDTV со ссылкой на источники, подписанный документ поможет Индии наносить удары по военным целям в регионе с высокой точностью. Индия также сможет внимательно следить за передвижениями китайских военных кораблей в Индийском океане.

Индия c давних пор была ключевым в Азии союзником Москвы, возглавляла движение неприсоединившихся стран и пользовалась поддержкой СССР во время Холодной войны, а после развала союза оставалась крупнейшим покупателем российского оружия, напоминает вице-президент Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

Администрация Трампа поставила целью расширить связи с Дели. В 2016 году США и Индия подписали меморандум по логистическому обмену, а в 2018 году - соглашение о совместимости средств связи и безопасности (2018 год), что открыло Дели доступ к американскому оружию.

Когда это произошло, военные проекты с Россией были отправлены в утиль. В 2018 году Индия отказалась от проекта разработки истребителя 5-го поколения Су-57, который стартовал еще в начале 2000х. Военный бюджет Индии ушел на закупку 36 французских истребителей Rafale и вооружения к ним за 8 млрд евро.

В 2020 году Индия отвергла проект строительства завода по производству автоматов «Калашникова», несмотря на то, что Россия согласилась на полную локализацию и передачу всех технологий.

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