Ведущие футболисты сборной Беларуси отказались от участия в матчах команды

Ведущие футболисты сборной Беларуси отказались от участия в матчах команды9
- 27.10.2020, 18:31
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Ранее они высказывались в поддержку протестующих.
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал для "Прессбола" отсутствие защитника Александра Мартыновича, полузащитников Станислава Драгуна и Павла Нехайчика в расширенном составе команды на ноябрьские матчи, а также рассказал о других кадровых потерях.
Все трое попросили не вызывать их на ноябрьский сбор. По их словам, это не спонтанное, а обдуманное, взвешенное решение. У каждого на то свои причины. Учитывая заслуги этих футболистов, отнеслись к их просьбам с пониманием и уважением и пошли им навстречу. Хотя всех троих хотели видеть на предстоящем сборе.
Напомним, Станислав Драгун и Павел Нехайчик высказывались в поддержку протестующих.