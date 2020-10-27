Ведущие футболисты сборной Беларуси отказались от участия в матчах команды 9 27.10.2020, 18:31

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Александр Мартынович

Ранее они высказывались в поддержку протестующих.

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал для "Прессбола" отсутствие защитника Александра Мартыновича, полузащитников Станислава Драгуна и Павла Нехайчика в расширенном составе команды на ноябрьские матчи, а также рассказал о других кадровых потерях.

Все трое попросили не вызывать их на ноябрьский сбор. По их словам, это не спонтанное, а обдуманное, взвешенное решение. У каждого на то свои причины. Учитывая заслуги этих футболистов, отнеслись к их просьбам с пониманием и уважением и пошли им навстречу. Хотя всех троих хотели видеть на предстоящем сборе.

Напомним, Станислав Драгун и Павел Нехайчик высказывались в поддержку протестующих.

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